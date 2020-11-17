COVID-19 İçin Hayatımıza Bir Rutin Daha Eklenebilir: Gargara

İngiltere'de gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre en az yüzde 0,07 setipiridinyum klorür (CPC) içeren ağız gargaraları, COVID-19'un yayılma hızını azaltma potansiyeline sahip.

COVID-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte elleri dikkatlice yıkamak, sosyal mesafeye uymak ve maske takmak, günlük rutinlerimiz arasına girmiş durumda. Ancak İngiltere’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, günlük rutinlerimiz arasında bir yenisinin daha eklenebileceğini gösteriyor.

Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, en az yüzde 0,07 setipiridinyum klorür (CPC) içeren ağız gargaralarının, COVID-19’un yayılma hızını ciddi şekilde azaltabileceğini ortaya koyuyor. Zira araştırma sonuçlarına göre söz konusu ağız gargaraları, COVID-19 hastalarının tükürüklerinde bulunan SARS-COV-2 miktarının ciddi şekilde azaltılmasını sağlıyor.

Ağız gargaralarının COVID-19'un yayılmasını yavaşlatıp yavaşlatmayacağı 2021'in başlarında belli olacak

Kısa süre önce yayınlanan çalışmayı gerçekleştiren ekibin lideri olan Profesör David Thomas, yapay koşullarda gerçekleştirilen söz konusu çalışmanın umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu dile getirirken; şimdilik kesin konuşmak için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Prof. Thomas, laboratuvarda elde ettikleri sonuçların gerçek COVID-19 hastalarında da geçerli olup olmadığını anlamaları gerektiğini belirtirken, bu konudaki klinik çalışmaların 2021’in başlarında tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Uzman periodontolog Dr. Nick Claydon ise çalışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada laboratuvarda elde edilen sonuçların hastalarda da geçerli olması halinde günlük hayatımıza yeni bir rutin eklenebileceğini belirtti.