Bugüne kadar 2 milyondan fazla kişiye enfekte olan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19’un yeni bir semptomu daha keşfedildi. Yapılan araştırmalarda, koronavirüs hastalığını taşıyan bazı vakaların ayak parmaklarında mor lekeler oluştuğu ortaya çıkarıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık yetkilileri, koronavirüs salgını başladığından beri enfeksiyon kapan hastalar ve diğer solunum rahatsızlığı yaşayan hastalar arasında ayrım yapmak için COVID-19’un karakteristik semptomlarını araştırıyor.

Doktorlar, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 ve diğer solunum yolu hastalıkları öksürük, ateş ve boğaz ağrısı gibi benzer semptomlara sahip olduğundan, koronavirüs vakalarında belirgin olarak görünen spesifik semptomlar üzerinde duruyor.

Doktorlar, COVID-19'u diğer solunum hastalıklarından ayıracak belirtileri araştırıyor

Artık çoğu insanın bildiği üzere, koronavirüs taşıyan hastalar genellikle yüksek ateş, kuru öksürük ve boğaz ağrısı semptomları gösteriyor. Buna ek olarak tat ve koku kaybını da unutmayalım. Hatta bazı raporlar, COVID-19 hastalarının yüzde 30 ila 60'ının bu semptomu yaşadığını gösteriyor. Yakın zaman önce yayınlanan yeni bir araştırmada, Google'da en fazla aratılan koronavirüs belirtilerinin koku kaybı, ateş ve nefes darlığı olduğu belirtilmişti.

İspanya Podiatrist Konseyi Genel Kurulu, yakın zamanda buldukları yeni bir semptom hakkında bir açıklama yayınladı.İspanyol araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, COVID-19 hastalarının genellikle ayak parmaklarında iz bırakmadan iyileşen mor lezyonlar, yani lekeler oluştuğu tespit edildi.

Bazı COVID-19 hastalarının ayaklarında suçiçeğine benzer kırmızı lekelerin oluştuğu gözlemlendi

Araştırmacılar, bu lekelerin COVID-19’un doğrudan bir semptomu olduğunu doğrulamak için daha fazla kanıta ihtiyaç duyduklarını söyleseler de, söz konusu lekelerin Avrupa'daki çok sayıda COVID-19 hastasında olduğunu belirtiyor. Konseye göre keşfedilen yeni belirti, doktorların ve sağlık görevlilerinin COVID-19 hastalarını şiddetli semptomlar göstermeden önce tespit edebilmelerine yardımcı olabilir.

Bu lezyonların başka semptom göstermeyen hastalarda ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu belirten araştırmacılar, lekelerin asemptomatik hastaların tanımlanması için erken uyarı işareti olabileceğine dikkat çekiyor.