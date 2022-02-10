Omicron Varyantını Keşfeden Doktordan İlginç İtiraf

Omicron isimli koronavirüs varyantını keşfeden Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, hastalığın hafif geçtiğini söylediği için yalancılıkla suçlandığını açıkladı. Doktorun iddiasına göre sağlık otoriteleri ile siyasetçiler, kendisini arayarak hastalığın ağır geçtiğini söylemesini istediler.

2019'dan beri hayatımızın içerisinde olan koronavirüs pandemisi, omicron isimli varyant nedeniyle bambaşka bir boyuta geldi. Öyle ki vaka sayıları sürekli yeni rekorlar kırıyor ancak bu sayıları geçtiğimiz yıllarla karşılaştırdığımızda, hastalığın adeta sıradanlaştığına şahitlik ediyoruz. Omicron varyantının söylendiği gibi hastalığı bitirip bitirmeyeceği meçhul olsa da konuyla ilgili yapılan bazı açıklamalar, hastalığa karşı kafanızda soru işareti yaratabilecek türden.

Pandemiyi bitireceğine inanılan varyantla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee oldu. Coetzee, varyantı keşfeden ilk isim olması nedeniyle de önemli. Daily Telegraph isimli İngiliz gazetesine konuşan Coetzee, keşfettiği varyant ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Doktor, "Dünya genelindeki siyasetçilerden ve bilim insanlarından hastalığın olduğundan çok daha kötüymüş gibi göründüğünü söylemem yönünde baskı oluştu. Benden Omicron varyantının hafif olarak tanımlamamam istendi.” ifadelerini kullandı.

"38 mutasyonlu bir hastalığın hafif geçmesine imkan yok"

Angelique Coetzee, hastalığın hala aşısız bireyler için tehlikeli olduğunu söylüyor. Ancak yaptığı ilk belirlemelerde de varyantın hafif etkili olduğunu tespit ettiğini ifade eden bilim insanı, kendisine inandıramadığını çünkü bazı kesimlerin 38 mutasyonlu bir hastalığın hafif geçme ihtimalinin olmadığını düşündüklerini söylüyor. Hatta Coetzee, varyantın hafif etkili olduğunu söylediği için hastalığı küçümsemek ve yalancılıkla suçlanmış.

Dr. Angelique Coetzee tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Güney Afrika’da olmayan bilim insanları ve siyasetçiler benimle iletişime geçerek bu hastalığın çok ciddi bir hastalık olduğunu söylediler ve hastalığın hafif geçtiğini söylediğim için beni eleştirdiler ve saldırdılar. Güney Afrika’da bu hafif bir hastalık fakat siyasetçiler bunun çok ciddi bir hastalık olduğunu söylememi istediler. Avrupalı siyasetçiler ve bilim insanları, ‘Lütfen bunun hafif bir hastalık olmadığını söyle’ dediler."