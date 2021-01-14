Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılama uygulamasıyla ilgili daha şeffaf bir süreç yürütülmesi adına resmi internet sitesine kaç kişinin aşı olduğunu gösteren bir sayaç ekledi.

Türkiye, geride bıraktığımız bir yılı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin sona ermesine umut olan aşılama çalışmalarına resmen başladı. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca de COVID-19 ile ilgili açıklamalarda bulunduğu canlı yayın sırasında ilk doz COVID-19 aşısını olarak aşının güvenilirliği ile ilgili soru işaretlerini bir miktar da olsa gidermeyi sağlamıştı.

Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısı için “acil kullanım izni” verilmesinin ardından Bakan Koca, koronavirüs aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınması gerektiğini açıklamıştı. Koronavirüs aşısı için MHRS üzerinden nasıl randevu alabileceğinizi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu anbean bildiriyor

Sağlık Bakanlığı, hem koronavirüs aşısına olan ilgiyi göstermek, hem de kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu herkes ile paylaşmak için covid19asi.saglik.gov.tr web sitesine “Toplam Aşılanan Kişi Sayısı” başlıklı bir sayaç yerleştirdi ve bu sayaç ile devam etmekte olan aşılama çalışmasında kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu bildiriyor.

Biz haberimizi yazdığımız sırada ilk doz koronavirüs aşısını olan toplam kişi sayısının 142.588 olduğu gösteriliyordu. Ancak sayaç sürekli olarak güncellendiğinden siz web sitesini ziyaret ettiğinizde daha yüksek bir sayı ile karşılaşmanız olası. Ayrıca söz konusu sayacın altında koronavirüs aşısı uygulanacak kişiler, aşının yan etki göstermesi halinde yapılacaklar ve COVID-19 aşı çeşitleriyle ilgili bilgi veren makalelere dair bağlantılar da bulunuyor.

Güncelleme: An itibarıyla web sitesini ziyaret ettiğinizde söz konusu sayacın sıfırlandığını görüyorsunuz. Sayaçta nasıl bir problem olduğuna yönelik henüz bir resmi açıklama yapılmış değil.