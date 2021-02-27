Create IT Etkinliği 27 Şubat'ta Başlıyor

Atılım Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Create IT etkinliği 27-28 Şubat tarihlerinde YouTube üzerinden gerçekleştirilecek. Bilim, teknoloji, sanat ve kariyer alanlarında konuşmaların yapılacağı etkinlik, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Create IT etkinlik akışı:
27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Create IT etkinliğinin akışı şu şekilde:
27 Şubat Cumartesi
- 18.30-19.30 Atıl Samancıoğlu (Kolektif Academy - Founder & CEO)
- 19.30-20.00 Anse Kutlu (Sanatçı)
- 20.00-20.45 Elis Yılmaz(Youthall - Co-Founder)
- 20.50-21.30 Umut Yalçın (bakiyem.com - Co-Founder)
- 21.30-22.00 Nilhan Gençoğlu (Sanatçı)
28 Şubat Pazar
- 12.30-13.30 Merve Güngör (SistersLab - Founder)
- 13.30-14.30 Buğra Ayan (Eğitmen & Yazar)
- 14.30-15.30 Ebru Yıldırım (Ollang - Founder & CEO)
Etkinliği canlı olarak izlemek için buradaki YouTube sayfasını ziyaret edebilirsiniz.