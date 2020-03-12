Cristiano Ronaldo, Corona Virüsü Nedeniyle Karantinada

İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Juventus'un defans oyuncusu Daniele Rugani'nin Corona virüsü kaptığı tespit edildi. Gözler, takımdaki diğer oyunculara dönerken Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun karantinada olduğu öğrenildi.

2020 yılının en büyük problemlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Corona virüsü. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp çok kısa bir süre içerisinde onlarca ülkeye yayılan virüs, bugüne kadar 127 bin 749 kişiye bulaştı. 68 bin 307 kişi enfeksiyondan kurtulmayı başarırken ne yazık ki 4.717 kişi, Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. On binlerce kişinin tedavi altında olduğu bilinirken virüs, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülmüştü.

İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Juventus, geçtiğimiz günlerde defans oyuncusu Daniele Rugani'nin Corona virüsü kapmasıyla sarsıldı. Yapılan testler sonucunda anlaşılan durum, Rugani'nin tedavi altına alınmasına neden olurken gözler, Juventus'un diğer oyuncularına çevrildi. Çünkü futbolcular, geçtiğimiz pazar günü Inter ile maça çıkmışlardı ve tüm takım, bu maç öncesinde ve sonrasında saatlerce iç içe olmuştu.

Juventus denilince akla gelen ilk futbolculardan bir tanesi Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldız futbolcu, Inter maçının hemen ardından felç geçiren annesini ziyaret etmek için ülkesine gitmişti. İtalya ve Portekiz basınında yer alan bilgilere göre ise Cristiano Ronaldo, Portekiz'den İtalya'ya dönmeyecek ve bir süre evinde kalacak. Yani Cristiano Ronaldo, yetkililerin uyarıları kapsamında kendisini karantinaya almış durumda.

Takım arkadaşı için Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı:

Yukarıdaki fotoğraf, Juventus'un pazar günü oynanan Inter maçından sonra çekildi ve takım, bu görüntüde 2-0'lık galibiyetin haklı gururunu yaşıyor. Ancak Daniele Rugani'nin Corona virüsü testinin pozitif çıkması, takımdaki tüm teknik heyet ve futbolcuların Corona virüsü nedeniyle risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Takımdaki diğer oyuncularda şu an için herhangi bir Corona virüsü vakası görülmedi.

Juventus'un golcü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Corona virüsü kapıp kapmadığı şu an için bilinmiyor. Üstelik Ronaldo'nun İtalya'ya ne zaman döneceği de belirsizliğini koruyor. Cristiano Ronaldo, şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Juventus'un ilk Corona virüslü futbolcusu Daniele Rugani, Twitter üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Kendisi için endişelenilmesine gerek olmadığını söyleyen Rugani, Corona virüsüne karşı herkesin kurallara uyması gerektiğini çünkü bu virüsün kişi ayırt etmediğini ifade etti.