Bir süredir haberlerimize yeni oyun haberleriyle konu olan Crytek cephesinde heyecan verici bir gelişme yaşandı. Meraklı oyunseverler tarafından yapılan bir keşif, Crysis'in "Remaster" versiyonunun hazır olduğunu gözler önüne seriyor.

Video oyun sektörü bundan 13 yıl önce, 2007'de Crysis isimli bir oyunla tanıştı. Birinci şahıs nişancı türünde bir oyun olan Crysis, içerdiği bilim kurgu ögeleri ile oyunseverleri kendine hayran bıraktı. Ayrıca Crysis'in Türk oyunseverler için ayrı bir yeri bulunuyordu. Çünkü oyunun geliştiricisi olan Crytek'in kurucuları Türk'tü ve bu oyun, Türkçe seslendirmeye de sahipti.

Crytek, 2013 yılına geldiğimizde ise Crysis efsanesinin 3. oyununu piyasaya sürdü. En az ilk oyun kadar ses getiren Crysis 3, milyonlarca oyunsever tarafından beğenilerek oynandı. Ancak şirket, bu oyunun ardından büyük bir sessizliğe büründü. Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ise Crytek'in yeni bir oyun üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Şimdi, Crytek'in internet sitesinde hiç beklenmeyen bir gelişme ile karşılaşıldı.

Crytek'in internet sitesinde gezinen meraklı oyunseverler, "Çerez Politikası" sekmesi altında ilginç bir logo ile karşılaştılar. Bu logo, "Crysis Remastered"a aitti. Üstelik bu logoya tıklayan oyunseverler, yeni bir sayfaya yönlendiriliyorlardı ve bu sayfada da yeni Crysis oyunu ile ilgili önemli bilgiler ve bazı ekran görüntüleri bulunuyordu. Yani artık Crysis efsanesi, bir remaster oyun ile geri dönüyor diyebiliriz.

Söz konusu internet sitesinde bir de açıklama gören oyunseverler, bu açıklamada "Crytek'in çığır açan, büyük beğeni toplayan birinci şahıs nişancı oyunu geri döndü! Crysis Remastered PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch'e geliyor!" ibaresi yer alıyordu. Yani Crytek, yeni Crysis oyununun tüm oyun platformlarında oynanacak şekilde geliştirildiğini resmen ilan ediyordu.

Crysis'in remaster versiyonundan bir ekran görüntüsü de sızdırılmış durumda

Ortaya çıkan bu bilgiler, Crytek'in yeni bir oyunla karşımıza çıkmak üzere olduğunu ortaya koyuyor. Elbette bu oyun, orijinal Crysis hikayesinin yeniden tasarlanmış, gerek performans gerekse grafikler açıdan gelişmiş bir hali olacak. Ancak bu bile oyunseverlerin heyecanlarını artırmaya yetiyor. Ancak ortaya çıkan her şeye rağmen Crysis'in Remastered versiyonu henüz resmi olarak duyurulmadı. Dolayısıyla bu oyunu bir süre daha bekleyeceğiz.

Crytek şu anda, Crysis'in Remaster versiyonu için hazırladığı internet sitesini kaldırmış gibi görünüyor. Çünkü an itibarıyla Crysis'in resmi internet sitesine eriştiğinizde, karşınıza hiçbir şey çıkmıyor ve "Çerez Politikası" isimli sayfaya da erişilemiyor. Ancak bu durum çok da önemli değil çünkü görünen o ki Crytek, yenilenen Crysis ile ilgili çalışmalarını tamamlamış ve şu sıralar sadece oyunun duyurulma tarihini bekliyor.