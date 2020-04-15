Crytek, Yeni Bir AAA Oyun Üzerinde Çalışıyor

Crytek, birinci şahıs nişancı serisi Crysis ile büyük başarı yakalasa da uzun zamandır seriye dair yeni bir projeyle karşımıza çıkmadı. Ancak geliştiricinin paylaştığı bir tweet, yeni Crysis oyunu için tahminlerde bulunulmasını sağladı.

Birinci şahıs nişancı oyunlarında önde gelen stüdyolardan biri olan Crytek, yeni bir oyun üzerinde çalışmalara başladı. Geliştiricinin yakın zamanda verdiği bir iş ilanı, henüz duyurulmamış bir AAA oyunla karşımıza çıkacağını gösteriyor.

İş ilanı, yeni oyun hakkında başka ayrıntı vermese de bahsi geçen AAA oyun, Crysis'in remake/remaster versiyonu olabilir. Crytek, dün Crysis'in sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı ve oyunun ana kahramanı Nomad'e bir referans verdi. Bu da, yeni bir Crysis oyunun yolda olduğu düşüncesine neden oldu.

Hey Nomad, hala bizimle misin?

Crysis'in Twitter hesabından gelen bu mesaj, ilanda belirtilen AAA oyununun Crysis olma ihtimalini öne çıkarıyor. Yeni projenin Crysis 4 mü, yoksa geçmişten günümüze taşınacak bir Crysis oyunu mu olduğu henüz bilinmiyor. Yine de şirketin Nomad'e referans vermesi, oyunun bir Remaster olacağı ihtimalini güçlendirdi.

Diğer yandan Crytek, kendi geliştirdiği Cryengine oyun motoru ile Crysis'in eskiyen grafiklerine yeni bir dokunuş yapabilir. Geliştirici, daha önce Cryengine'in son 5.6 sürümüyle yenilenen Crysis sahneleri paylaşmıştı ve ekran görüntüleri oldukça umut vadeden ada manzaraları sunuyordu.

Zamanlamaya bakılırsa, bir sonraki Crysis oyununun yeni nesil konsollar için gelmesi olası görünüyor. Yeni oyun her ne olursa olsun, serinin geliştirilmiş grafiklerle geri dönmesi hayranları mutlu edecektir.