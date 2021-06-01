Crytek, Crysis Remastered Trilogy'yi Duyurdu

Twitter üzerinde yaptığı paylaşımla Crytek; Crysis, Crysis 2 ve Crysis 3 oyunlarının remastered halinde bilgisayar ve konsol platformlarına geleceğini resmen açıkladı. Tarih olarak ise önümüzdeki sonbahar gösterildi.

2007 yılında çıkan ilk Crysis oyunuyla, özellikle Türk oyuncuların kalbinde büyük yer edinmiş olan bir seriyi ortaya koyan Crytek, 2007 yılının oldukça ötesinde bir oyunu oyunculara sunmuştu. Grafikleriyle olsun oynanışıyla olsun Crysis bir nesli elinde büyüttü desek hatalı sayılmayız. İlk oyunu takip eden ikinci oyun da bir kısmı sevindirirken kayda değer başka bir kısmı memnun edememiş olsa da Crysis serisinde kendine önemli bir yer oluşturmuştu.

2013 yılında oyuncularla buluşmuş olan Crysis 3 ise ilk oyunun yolundan giderek oyunculara zamanının ötesinde bir grafik ve oynanış şekli sunmuştu. Crysis 2 ve Crysis 3, ilk oyun kadar beğeni toplayamamış olsalar da hikâyeyi devam ettirerek oyuncuların kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermiş, Crysis evreninden karakterlerle daha uzun vakitler geçirmelerine imkân tanımıştı. Son olarak ilk Crysis oyununun remastered versiyonuyla karşılaştık fakat bu oyun, oyuncuların bir kısmını memnun ederken diğerleri için tartışma konusu olarak kaldı.

Crysis üçlemesi, tek oyun olarak Remastered halinde geliyor:

Crysis’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla birlikte; Crysis, Crysis 2 ve Crysis 3 oyunlarının "Crysis Remastered Trilogy" ismi altında tek oyun olacak şekilde oyuncularla buluşacağını açıkladı. Remake ile karıştırmamak adına remastered’ın farkına kısaca değinecek olursak, remake, ortadaki kilit ürünün üzerine geliştirmeler ve değişimler yapılıp piyasaya sunulması iken remastered, ortadaki ürünün görsel ve oynanış açılarından geliştirilmesine denir diyebiliriz.

Bu bağlamda grafik ve ses alanında kendini halihazırda yenilemiş olan Crysis’a ek olarak Crysis 2 ve Crysis 3 oyunlarının da remastered versiyonlarıyla bu sonbaharda oyuncularla buluşacağını öğrenmiş olduk. Bahsettiğimiz oyunlara, remastered olmaları ve ilk oyunun remastered versiyonunun almış olduğu geri dönüşlerden dolayı devrimsel yenilikler getirilmesi beklenmiyor. Bakalım yeni oyun bekleyen hayranlarına halihazırda bulunan oyunların remastered versiyonlarını sunan Crytek, oyuncuları memnun edebilecek mi.