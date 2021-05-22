Crysis 2 Remastered’dan İlk Ekran Görüntüsü Geldi

Dün Twitter’da yapılan paylaşımla Crysis 2 Remastered beklentileri oluşurken Crytek, bu kez oyundan olduğunu düşündüğümüz bir ekran görüntüsü paylaştı. Ekran görüntüsünde New York sokaklarında çatıştığımız bir ana yer verildi.

2007 yılının bize kazandırdığı oyunlardan birisi olan Crysis, o dönemde bilgisayarları ağlatan grafiklere sahipti. Hikâyesiyle herkesi büyüleyen ve ardından 3 yeni oyunun daha piyasaya sürülmesini temellendiren oyun, geçtiğimiz yıl günümüz grafikleriyle tekrar piyasaya sürüldü. Birinci oyunun yeniden elden geçirildiği Crysis Remastered, akıllara diğer Crysis oyunlarının da remastered sürümlerinin gelip gelmeyeceğine dair sorular getirmişti.

İşte o sorulara ilk cevap dün gelmişti. Crysis’in resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Crysis 2’de akla kazınan en ikonik ifadelerden birisine yer verilmişti. Bugünse o paylaşımla güçlenen Crysis 2 Remastered beklentisi, neredeyse kesinliğe kavuştu. Crytek, oyunun ilk ekran görüntüsünü Twitter’dan paylaştı. Yine de Crysis 2 Remastered adını ağzına almadı.

Crysis 2 Remastered’dan ilk görüntü geldi:

Crysis 2 Remastered halen resmen duyurulmamış olsa da Crytek tarafından yapılan paylaşımlar artık bu oyunun kesin çıkacağını gösteriyor. Son yapılan paylaşımda yer verilen ekran görüntüsü, New York'ta bir savaş anına yer veriyor. Gözümüze ilk çarpan detaylarsa ışıklandırma ve doku kalitesi oldu.

2011 yılında yayınlanan Crysis 2, günümüzde bile göze fazlasıyla hoş gelen grafiklere sahip. Oyunun remastered versiyonunda getirilecek yeniliklerin ne olacağını henüz bilmiyor olsak da tahminler doku kalitesinin artırılacağı, yeni ışıklandırma sisteminin ekleneceği ve efektlerde yenilikler yapılacağı yönünde. Işın izleme teknolojisiyse kesin olarak oyunda yer alacak diyebiliriz.

2023 yılında geçen Crysis 2, uzaylılardan kaynaklanan bir hastalık nedeniyle tahliye edilen New York’ta geçiyor. Oyunda bir yandan New York sokaklarında muhteşem aksiyonlar ve gerilim dolu anlar yaşıyor, bir yandan da Crysis hikâyesinin derinliklerine dalıyoruz. Oyun, oyuncuların çoğundan olumlu eleştiriler toplamayı başardı.