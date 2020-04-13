Crysis'in Devamı Hakkında Heyecanlandıran Gelişme

Crysis serisinin arkasındaki isim olan geliştirici firma Crytek, bugün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla serinin hayranlarını heyecanlandırdı. "Veri alınıyor" yazılı tweetin ardından pek çok kişi, yeni bir Crysis oyununa işaret edildiğini düşündü.

2007 yılında hayatımıza giren ve o zamandan beri pek çok kişi için efsane olan Crysis serisi, uzun bir süredir sessizliğe gömülmüştü. Öyle ki oyunun resmi Twitter sayfasından bile 4 yılı aşkın süredir hiçbir paylaşım yapılmıyordu. Böyle bir durumda tam Crysis serisinden umudu kestik derken yıllardır sesi çıkmayan yapımcı firma, sessizliğini bir tweet ile bozdu.

Pek çok oyuncuyu heyecanlandıran paylaşım, bugün oyunun resmi Twitter hesabından yapıldı. “Veri alınıyor” yazılı tweet, kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğenilirken pek çok kişi, “Yeni bir Crysis oyunu mu geliyor?” düşüncesine kapıldı. Böyle düşünenler aslında pek de haksız sayılmaz zira oyunun remastered versiyonuyla tekrardan geleceği bir süredir konuşuluyordu.

Yapılan paylaşım, Crysis’in remastered versiyonuna işaret ediyor olabilir:

Bu noktada yapılan duyurunun yeni oyunla mı yoksa remastered versiyonla mı alakalı olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan yayıncı firma EA, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruda heyecan verici ve hayranların favorisi olan birkaç oyuna sahip olduklarını açıklamıştı. Bugün yapılan paylaşımla birlikte bu oyunlardan birinin Crysis olduğu yönündeki iddialar güçlenmiş oldu.

Olası bir Crysis oyununun ne zaman çıkacağı konusuna gelecek olursak en makul tahminler, Xbox Series X ve PlayStation 5 konsollarının çıkışını işaret ediyor. Bir başka deyişle en azından bu yılın sonlarını beklememiz gerekiyor. Yine de pek çok oyuncunun bu duruma aldırış etmeyeceğini söyleyebiliriz zira en son Crysis oyununun piyasaya sürülmesinin üzerinden neredeyse 7 yıl geçti.

Elbette bu durumun bizler için şimdilik bir beklentiden ibaret olduğunu ve yeni bir Crysis oyununun resmen gelip gelmeyeceğini öğrenmemizin biraz daha süreceğini unutmamak gerekiyor. Bu noktada EA veya Crytek firmasından konuya dair herhangi bir açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.