Crysis Geliştiricisi: PS5, Xbox Series X'ten Daha İyi Olacak

Crytek'ten bir geliştirici, PlayStation 5'in Xbox Series X'ten daha iyi olacağını öne sürdü. PS5, kağıt üzerinde yapılan kıyaslamaların aksine yeni nesil konsol savaşının galibi olabilir.

Sony ve Microsoft, yeni nesil konsollarının pek çok teknik özelliğini açıklasalar da, piyasaya sürüldüklerinde hangisinin öne çıkacağını kestirmek zor. Teknik özelliklere bakıldığında Xbox Series X, kağıt üzerinde daha iyi görünse de bir geliştiriciye göre gelecek nesilde PS5 daha iyi olacak.

Crysis ve Hunt: Showdown gibi oyunların geliştiricisi Crytek'te render mühendisi olan Ali Salehi ile PS5 ve Xbox Series X'in tartışıldığı bir röportaj yapıldı. Salehi, PS5'in geliştiricilerin kodlamada en yüksek performansa en kolay ulaştıkları konsol olduğunu öne sürdü.

'PS5, Xbox Series X'ten çok daha iyi'

Geliştirici, "PS5 son derece basit ve geliştiricileri özgür kılan pek çok yeteneğe sahip" dedi ve PS5'in Xbox Series X'ten daha iyi bir konsol olduğunu belirtti. Salehi ayrıca PS5'in ultra hızlı SSD'sine de övgüler yağdırdı. Xbox Series X'in Hızlı Sürdürme özelliğinin PS5'te 1 saniyenin altında gerçekleştiğini dile getirdi.

İki konsoldan hangisiyle çalışmayı tercih ettiği sorulduğunda, Crytek geliştiricisi çekinmeden PS5 cevabını verdi. Salihi, "Bir programcı olarak PS5'in çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Xbox Series X'te PS5'e göre bir avantaj gösterebilecek programcı bulabileceğinizi düşünmüyorum" diye ekledi.

Görünüşe göre PS5, Xbox Series X'in donanım avantajlarına rağmen Crytek'i ikna etmiş gibi görünüyor. Yeni konsolların gelecek nesilde neleri değiştireceği merakla bekleniyor.