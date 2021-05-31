Cumartesi ve Gece Sokağa Çıkma Yasağı Kalkabilir

Sözcü'nün yapmış olduğu habere göre Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, bugün açıklanacak yeni normalleşe sürecinden sonra cumartesi günleri ve hafta içi 21.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılabileceğini açıkladı.

Tüm Türkiye'nin gözü, yarın yani 1 Haziran'da yapılacak kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalle süreci hakkında yapacağı açıklamada. Saat 15.00'da gerçekleşecek toplantının ardından COVID-19 kapsamında alınan yeni tedbirler açıklanacak ve hafta içi 21.00'dan sonra, hafta sonu ise kesintisiz devam eden sokağa çıkma yasağının değişip değişmeyeceği de belli olacak.

Uzun süredir beklenen yeni normalleşme süreci için, isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili yeni normalleşmede Türkiye'yi nelerin beklediğini açıkladı. Sözcü Gazetesi'nin yapmış olduğu ve Reuters'a yapılan açıklamaları kaynak gösterdiği habere göre hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'dan daha geç bir saate çekilecek ve hafta sonu da sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak.

"BioNTech desteğiyle aşı sıkıntısı ortadan kalkacak"

Yaz döneminin başlamasıyla birlikte aşılanma programının da hız kazanacağını dile getiren yetkili, okullarda yüzyüze eğitime geçilmesi ile ilgili iki masada iki farklı görüşün yattığını dile getirdi. Bunlardan ilki, okullarda yüzyüze eğitime geçilip 2 Temmuz'da tatile girmesini kapsarken, ikincisi de vaka sayılarını kontrol edebilmek için tamamen kapalı kalması yönünde.

Aşı ile ilgili sıkıntının BioNTech aşılarıyla tamamen ortadan kalkacağını belirten yetkili, yeni normalleşme süreci hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Bugünkü kabine toplantısının en önemli gündemi corona virüsü tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen cafe ve restaurantların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000’den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor."

Sokağa çıkma kısıtlamasının Pazar günü devam edebileceğini söyleyen yetkilinin açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı; "Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak. Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var."