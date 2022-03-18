1915 Çanakkale Köprüsü'nün Kazandıracakları Açıklandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı önemli açıklamalarda bulundu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünün kutlandığı bugün, Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsünün de açılışı gerçekleştiriliyor. Çanakkale Boğazı üzerinde Avrupa ve Asya kıtalarını bir araya getiren 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreninde bazı önemli açıklamalara yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köprü'nün Türkiye ekonomisine kazandıracaklarını da paylaştı.

"Ülkemize kazancı yıllık 415 milyon euro olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 milyar euroluk köprü yatırımının ülkeye kazandıracaklarını şu şekilde açıkladı:

"Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık 415 milyon euro olacak. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, rahatlığına, huzurluluğuna değer biçilir mi?

Yapılan hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor."

Köprü fiyatı: 200 TL

Cumhurbaşkanı erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş fiyatının 200 TL olacağını açıkladı. Erdoğan, köprüden bir hafta boyunca ücretsiz geçileceğini de duyurdu.