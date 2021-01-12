Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BiP ve Telegram'a Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün BiP ve Telegram'a katıldı. Cumhurbaşkanı'nın kanalları herkese açık olarak paylaşıldı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın WhatsApp'tan ayrıldığı belirtilmişti.

Dünya ve özellikle ülkemiz, geçtiğimiz günlerde WhatsApp tarafından kabul ettirilen yeni gizlilik sözleşmesi hakkında günlerdir tartışıyor. WhatsApp'ın elde ettiği tüm verileri Facebook'la paylaşmasına izin vermemizi sağlayan bu sözleşme, birçok kullanıcıyı kızdırarak alternatif uygulama arayışı içine girmelerine neden olmuştu.

WhatsApp'a alternatif bir çözüm arayanlarsa Signal, Telegram ve Turkcell'in BiP uygulamalarından birini tercih etmişti. Bu üç uygulama her geçen gün yeni kullanıcılar kazanmaya devam ederken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da alternatif uygulamalara adım attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı:

Erdoğan Dijital Medya resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BiP ve Telegram'a katıldığı duyuruldu. Her iki uygulamada da Cumhurbaşkanı'nın herkese açık kanalları açıldı. Paylaşılan Tweet'te kanallara katılmak için kullanabileceğiniz bağlantılara da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BiP kanalına katılan kişi sayısı an itibariyle 2 bini aşmış durumdayken Telegram kanalındaki üye sayısı 10 bini aşmış durumda. Kanalda paylaşılan ve 20 bini aşkın kullanıcı tarafından görüntülenen ilk mesajsa "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Telegram'da!" şeklinde.

Cumhurbaşkanı'nın BiP kanalına katılmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Aynı şekilde Telegram kanalına katılmak içinse bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada basın mensuplarıyla olan grupların Turkcell'in BiP uygulamasına taşınmasına karar verildiği belirtilmişti. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da WhatsApp'tan ayrıldığı ifade edilmişti.