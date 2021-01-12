WhatsApp, Türkiye'de ve dünyada geniş yankı uyandıran gizlilik bildirimi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı ve konunun yanlış anlaşıldığını, aslında verileri korumaya ilişkin hiçbir şeyin değişmeyeceğini belirtti.

WhatsApp'ın 8 Şubat'ta geçerli olacak Gizlilik İlkeleri bir süredir gündemde. Kullanıcılarına son birkaç gündür uygulama içi bildirim gönderen WhatsApp, verilerin Facebook ile paylaşılmasına ilişkin kullanıcılardan izin almayı amaçlıyor. WhatsApp'ın kararını radikal kılan detay ise onay vermeyenlerin uygulamayı 8 Şubat'tan itibaren kullanamayacak olmaları.

Avrupa ülkelerinde kabul edilen GDPR yasası gereğince WhatsApp, kullanıcı bilgilerini dilediği gibi kullanımıyor. Ancak ülkemizde bu yasanın standartları henüz bulunmuyor. Ancak infial yaratan gündem, ülkemizde de resmi kurumları harekete geçirdi ve soruşturmalar, incelemeler başlatıldı. Gündeme ilişkin resmi kurumları bile harekete geçirecek pek çok iddia olunca, WhatsApp, global sosyal medya hesaplarından bir dizi açıklamada bulundu.

WhatsApp, hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor, mesajların ve diğer bilgilerin "eskisi gibi korunmaya devam edileceğini" ifade ediyor:

WhatsApp ve Facebook, mesajlarınızı göremez ve görüşmelerinizi dinleyemez.

WhatsApp mesaj ve arama kayıtlarınızı tutmaz.

WhatsApp ve Facebook, paylaşmış olduğunuz konum verilerini göremez.

WhatsApp rehberinizdeki kişileri Facebook ile paylaşamaz.

WhatsApp grupları özel olmaya devam edecek.

WhatsApp'taki mesajlarınızın kaybolmasını sağlayabilirsiniz.

WhatsApp'taki tüm verilerinizi indirebilirsiniz.

Bu infografikte de hangi kullanıcı verilerinin görülebildiğini ve hangilerinin görülemediğinden bahseden WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını güvenli bir şekilde saklamaya devam edeceğini ifade ediyor.

WhatsApp 2016'den beri zaten bilgilerimizi topluyor. Değişen tek şey bu kez onay istemesi:

WhatsApp aslında 2016'da kritik bir şekilde değişen veri politikalarından bu yana kullanıcı verilerini topluyor. Bu veriler, Facebook'un reklamcılık politikaları için zaten kullanılıyor.​ Günümüzde değişen tek şey bu durumdan kullanıcıların da haberdar edilmesi. Yeni yasal düzenlemeler ile köşeye sıkışan Facebook, artık açık oynamak istiyor.

Daha önce WhatsApp şirket yöneticilerinden Will Cathcart'ın yaptığı açıklamalardan bahsetmiştik. Ancak yapılan açıklamalar, tatmin etmemişti. Aksine pek çok kullanıcı, açıklamaların göz boyamadan ibaret olduğunu ileri sürdü. WhatsApp'ın yukarıdaki açıklaması da aslında şirketin gözünden yanlış anlaşılmaları, kullanıcıların gözünden de mahremiyet endişelerini gidermeye yönelik.

WhatsApp'ın Gizlilik İlkeleri bildirimine ilişkin tartışmalarının nasıl sona ereceği bilinmiyor. Ancak kullanıcıların WhatsApp kullanmaktan vazgeçme kararları, dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Uygulama mağazalarına baktığımızda, şu sıralar en çok indirilen uygulamaların WhatsApp'a rakip olan anlık mesajlaşma yazılımları olduğunu görüyoruz. Baskıların devam etmesinin WhatsApp'a geri adım attırıp attırmayacağını, önümüzdeki günlerde hep birlikte görmüş olacağız.