Erdoğan'dan İkinci ve Üçüncü Nükleer Santral Açıklaması

Putin ile görüşmek için Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşü sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle de nükleer enerjiyle ilgili konuşan Erdoğan, ikinci ve üçüncü santrallerin de Rusya iş birliğinde yapılmak istendiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşü sırasında gazetecilerle bir araya geldi. Putin'le yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın özellikle de nükleer enerjiye ilişkin yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Erdoğan'ın açıklamalarına göre Türkiye'de önümüzdeki günlerde, 3 adet nükleer enerji santrali bulunacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre Vladimir Putin'le 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sırasında Türkiye ile Rusya'nın ikili ilişkilerine ek olarak, Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki olaylar masaya yatırıldı. Soçi'deki görüşmelerin genel olarak olumlu geçtiğinden bahseden Erdoğan, gelecek dönemlerde neler yaşanabileceğine değindi.

2. ve 3. santrali de Rusya ile yapmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların nükleer santral bölümü ile ilgili kısmı şöyle:

Stratejik bir iş birliği alanı olarak gördüğümüz enerji sahasında da mevcut iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldık. TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projelerine ilişkin durumu değerlendirdik. Malum, kısa bir süre önce Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’ni ziyaret etmiştik. Burada 10 bin genç Türk mühendis çalışıyor. Bunun yanında 3 bin genç Rus mühendis çalışıyor. Bu sayıyı daha da artıracaklar. Nasip olursa 2023’ün Mayıs ayında birinci üniteyi bitirme sözünü kendilerinden aldık. Ondan sonra iki, üç, dört numaralı üniteler var. Tabi bizim üç nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin’le “Bu iki nükleer santrali de sizinle birlikte yapabilir miyiz?” diye de görüştük. O zaman Türkiye üç tane nükleer enerji santraline sahip olacak. “Bu konuyla ilgili çalışalım” dediler.

Türkiye son günlerde, birkaç yıl önce yapılan referanduma evet diyerek getirilen başkanlık sistemini tartışıyor. Muhalefete ek olarak hükümete yakın isimler bile ilginçtir ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin sinyallerini veriyor. Bununla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Parlamenter demokrasiye dönüş noktasında asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir." diyerek, Türkiye'yi geride bıraktığını düşündüğü parlamenter sisteme kapıları kapattı...