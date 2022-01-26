Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Partisine Metaverse Talimatı

Geçtiğimiz gün düzenlenen MYK toplantısından aktarılan detaylara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, metaverse’ün hassas bir konu olduğunu ifade etti. Ardından kurmaylarına çalıştay düzenlemelerini söyledi.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Facebook’un, yeni ismiyle Meta’nın, projelerini açıklamasıyla başlayan metaverse akımı, pek çok şirketin ve kurumun ana odak noktalarından biri haline dönüştü. Günümüz metaverse platformlarının kullanıcı sayısı da her geçen gün artmaya devam ederken, bugün Türkiye’den önemli bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, metaverse konusuna da ev sahipliği yaptı. Aktarılan bilgilere göre toplantı sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, metaverse konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

“Uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin”

Bu sunumun ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan, metaverse hakkında değerlendirmede bulundu. Erdoğan’ın açıklamasında metaverse için “Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapın. Bu alanda uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin.” ifadelerini kullandığı paylaşıldı. Böylelikle metaverse çalışmalarının ülkemizde de başlayacağının sinyali verildi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti, metaverse üzerinden ilk toplantısını yaptığını açıklamıştı. Toplantıda TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri ve TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yer aldığı paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ocak tarihinde de metaverse hakkında yorumda bulunmuş, “yapay zekanın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde daha üste çıkmalıyız.” ifadelerini kullanmıştı.