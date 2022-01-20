Facebook ya da yeni adıyla Meta, metaverse geleceğinde kullanmayı düşündüğü teknolojilerden bazılarını patentledi. Özellikle bu ay onaylanan patentler, bazı şaşırtıcı teknolojilere yer veriyor.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Facebook, günümüz dünyasını kökünden değiştirecek bir sonraki atılım olan metaverse projesini tanıtmıştı. Aynı sunumda yeni ismini de ‘Meta’ olarak değiştirdiğini açıklayan şirket, metaverse hayalini nasıl gerçek dünyaya taşımayı planladığını gösteren bazı patent başvurularında bulundu.

İlk olarak The Financial Times tarafından görülen bu patent başvuruları, Meta’nın kullanıcı odaklı uygulamalarından gelirinin büyük bir bölümünü sağlayacak reklamlarına kadar pek çok alanda fikirler sunuyordu. Gelin, Meta’nın geleceği şekillendirmeye yönelik patentleri aracılığıyla ortaya attığı fikirlere bakalım.

Göz bebeği hareketleriniz ve yüz ifadeleriniz izlenecek

Meta tarafından alınan ve 11 Ocak günü yayımlanan patentlerden birkaçı, kullanıcıların göz ve yüzlerini anlık olarak takip etmeye odaklanıyor. Patentlerde yer alan bilgiye göre bu takip sistemi, kullanıcıların göz bebeklerine kadar inebilecek. Göz ve yüze dair tüm verilerse VR başlığındaki küçük kamera ve sensörlerle toplanacak.

İçinde bulunduğunuz duruma göre ifade önerisi yapılacak

Kullanıcıların yüzlerinin anlık takibine bağlı olan bir diğer patent ise kullanıcıların yüz hareketlerine göre ‘medya içeriği uyarlama’ üzerine. Bu kapsamda kullanıcının içinde bulunduğu bağlama göre, yani konuşmaları, profili, cihazının konumu, takvimindeki etkinlikler vs. gibi birçok faktöre göre otomatik olarak bir ifade önerisi sunulacak.

Giyilebilir manyetik sensörler olacak

Başvurusu yapılan bir diğer patent ise gövdeye yerleştirilen ‘giyilebilir manyetik sensör sistemi’ hakkında. Bu giyilebilir sensör sayesinde kullanıcıların vücut pozları anlık olarak izlenebilecek. Bu sayede sanal evrendeki karakteriniz, siz ne yapıyorsanız tam olarak aynısını yapacak.

Avatar yaratmayı unutun, kendinizi doğrudan evrene koyabileceksiniz

Bir diğer patent ise kullanıcıların benzersiz avatarlarını oluşturmalarında büyük bir kolaylık sağlayacak cinsten. Kullanıcılar, ‘Avatar kişiselleştirme motoru’ isimli bir sistem sayesinde kendi görünümlerini üç boyutlu olarak dijital dünyaya taşıyabilecekler. Sistem, bunun için fotoğraflarınızdan ve ‘cilt taklitçisi’ isimli bir araç gibi birkaç araçtan faydalanacak. Ortaya çıkan avatar ise fazlasıyla gerçekçi olacak.

Metaverse, elbette bir reklam cenneti olacak

Mark Zuckerberg, üretecekleri başlıkların düşük fiyatlı olmasını hedeflediklerini açıklasa da bu aynı zamanda reklamların da habercisiydi. İşte bir patent de tam olarak bunu ortaya koydu. Patent, Meta’nın sanal dünyada bir kişinin yaşına, cinsiyetine, ilgi alanlarına ve sosyal medya platformuyla nasıl etkileşimde bulunduğuna göre kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebileceğini anlatıyor.

Meta’nın para kazanma konusundaki çözümünü gösteren bir diğer patent de sanal dünyada ‘bir objenin görünümünün sponsorlanması’ hakkındaydı. Bu patente göre dijital bir mağaza içinde bir ürün ya da eşya, sponsorlu bir şekilde kullanıcılara gösterilebilecek.

Meta’nın adeta dünyayı yönetmeyi planladığını gösterdiği bu patentler, bu teknolojilerin kesinlikle hayatımıza geleceği anlamına gelmiyor.