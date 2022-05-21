Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masa tenisi raketi tutuşunun NFT olduğunu açıkladı. Koç, NFT'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erdoğan'a hediye edildiğini de sözlerine ekledi.

İnternet ortamlarında bulunan benzersiz dijital varlıkların blok zincirine işlenmesiyle ortaya çıkan NFT’ler, gün geçtikçe daha da popüler hâle geliyor. Durum böyle olunca da dijital mecralarda bulunan fotoğraf, video vb. şeyler, NFT’ye dönüştürülerek satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda da bu konuda önemli bir gelişme yaşanmış, NFT ifadesinin Türkçe karşılığının ne olacağı belli olmuştu. Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamalarda NFT’nin Türkçe karşılığının ‘Nitelikli Fikri Tapu’ olacağı belirtilmişti. Şimdi ise geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir görüntünün NFT’ye dönüştürüldüğü açıklandı.

Erdoğan'ın raket tutuşu NFT oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masa tenisi oynadığı sırada raketi tutuşunu içeren görüntünün NFT’ye dönüştürüldüğünü duyurdu. Koç, geçtiğimiz günlerde gündem olan görselle ilgili açıklamalarında şunları söyledi:

“Sn. Cumhurbaşkanımızın masa tenisinde merak edilen raket tutuşu #niteliklifikritapu’ya dönüştürüldü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu tebrik ediyorum.”

Erdoğan ise viral olan raket tutuşu ile ilgili yaptığı açıklamalarında “Çinlilerin, Japonların tutuş stili benimki gibi, ben onları örnek alıyorum. Fena da değil, işe yarıyor” ifadelerine yer vermişti.