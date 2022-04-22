Günümüzde popülerliğini artırmaya devam eden NFT teknolojisi, bugün resmi Türkçe karşılığına kavuştu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bugünden itibaren NFT'nin Türkçe karşılığını kullanacaklarını açıkladı.

Özellikle 2021 yılı içinde tüm dünyada büyük bir popülerlik kazanan NFT teknolojisi, Türkiye’de de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından benimsenmeye başladı. Bugünse NFT’nin Türkiye’de daha da benimsenmesini sağlayacak bir haber geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NFT’ye en uygun Türkçe karşılığı belirlediklerini açıkladı. Koç, açılımı ‘Non-Fungible Token (Takas Edilemez Token)’ olan NFT’nin Türkçe karşılığının ‘Nitelikli Fikrî Tapu’ olduğunu duyurdu.

Ali Taha Koç'un duyurusu:

Ali Taha Koç, NFT hakkında bir videoya da yer verdiği paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak artık yapılan tüm çalışmalarda ve paylaşımlarda NFT’nin açılımının ‘Nitelikli Fikrî Tapu’ olarak kullanılacağını açıkladı. Başkan, blok zincir gibi yenilikçi teknolojilerin getirdiği sistemler üzerinde uzmanlık kazanmak için çalışmaları da hızla sürdürdüklerini hatırlattı.

NFT nedir?

Açılımı ‘Non-Fongible Token’ olan NFT, dijital bir varlığın benzersizliğini onaylayan ve bunu blok zincirinde depolayan bir veri birimidir. Fotoğraflardan videolara, sesten çizimlere her türlü eserin tek bir örneği olan dijital dosya olarak saklanmasını sağlayan NFT’ler, sahiplerine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı da sağlar.

NFT’ye verilen Türkçe karşılık sosyal medyada karışık tepki topladı: