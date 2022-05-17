Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley, kripto para yatırımcılarına önemli bir uyarıda bulundu. Stanley, UST'nin çöküşü hakkında da önemli detaylar paylaştı.

Kripto para piyasası, geçtiğimiz günlerde kripto para ve blok zincire olan güveni ciddi derecede zedeleyen Terra (LUNA) ve UST olayının ardından yatırımcılar, kripto para piyasaları hakkındaki yorumlarını da değiştirdi. Bugünse dünyanın en büyük yatırım bankalarından birisi olan Morgan Stanley’den olumsuz yönde bir açıklama geldi.

Yeni araştırma raporunu yayımlayan Morgan Stanley, merkeziyetsiz finans, NFT’ler ve stabil coinlerden yaşanan ciddi zararlara değindi. Banka analistleri, raporda Bitcoin’de nisan ayından bu yana yaşanan %40’lık düşüşün artık hisse senetleri piyasalarıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Analistlerin ifadesi şu şekildeydi:

"Merkeziyetsiz finans ciddi şekilde zarara uğratmaktadır"

“Abartılan ve yüksek getirili olduğu iddia edilen merkeziyetsiz finans ve kripto para destekli sabit coin’ler şu anda kitleler halindeki insanları ciddi şekilde zarara uğratmaktadır. Bu durum bize, yüksek fiyatların aslında önemli derecede spekülasyonla oluştuğunu ve gerçek kullanıcı talebinin çok sınırlı olduğunu gösteriyor."

Rapor, metaverse arazileri ve NFT’lere de değindi ve bu tür varlıklara yatırım yapılmasının sebebini ‘başka kişilere daha yüksek fiyata satılacağına olan inanç’ olarak açıkladı. Analistler, son yaşanan UST çöküşüne de değinerek şu ifadelere yer verdi:

“Kripto para destekli sabit coin’ler, merkeziyetsiz finansın içinde inşa edilen yüksek kazanç getiren sistemin önemli bir parçası oldular. Son yaşanan olay ise, piyasa belirsizliğinin ve istikrarsızlığının artmasına yol açtı. İnsanlar, kripto para fiyatlarının aslında hangi seviyede işlem görmesi gerektiği konusunda yeniden değerlendirme yapmaya başladılar.”

Stanley, banka müşterilerinin de UST olayının finansal piyasalara yansıyıp yansımayacağını sorduğunu da paylaştı.