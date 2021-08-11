Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk – Kanal D ortak yayınında sosyal medyaya ilişkin yeni düzenlemelerin geleceğine dair bir açıklama yaptı. Erdoğan, sosyal medyaya hiç olumlu bakmadığını, Meclis’in açılmasıyla sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Ülkemizde sosyal medyaya yönelik bir düzenlemenin sinyalleri haftalardır yanmaya devam ederken bu konuda yeni bir somut açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, CNN Türk – Kanal D ortak yayında yaptığı açıklamada sosyal medyaya hiç olumlu bakmadığını ifade etti. Erdoğan’ın açıklamaları şu şekildeydi:

“Sosyal medyaya ben hiç olumlu bakmıyorum. Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Bunlar salim akılların veya aklı selimlerin hedefini saptırtıyor."

ABD'deki Twitter örneği:

"Amerika'da bir Twitter olayı nelere vesile oldu. Türkiye'de senin ofisin yok, görevlendirdiğin elemanın yok. Öyleyse bunlara bunun bedelini ödetmemiz lazım. Ofisini açacaksın, vergini ödeyeceksin, açmadığın takdirde bedelini ödeyeceksin. Gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Bu yıkıcı faaliyetleri yapanlara bakıyor ve hiç şaşırmıyoruz. Hiç şaşırmadığımız gibi 'Bir bedeli olsun artık' diyoruz.”

Daha önce yapılan açıklamalar:

Geçtiğimiz yıl, sosyal medya platformlarına ilişkin ilk düzenleme yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarına Türkiye’de bir temsilci atama zorunluluğu getirilmişti. Temsilci getirilmediği takdirdeyse platformlara aşama aşama cezalar kesileceği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet’te yapılan bir haberdeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyayı ‘yalan terörü’ ve ‘tehdit’ olarak gördüğü aktarılmıştı. Bu haberle birlikte yeni düzenlemelerin de kapıda olduğunu görmüştük.