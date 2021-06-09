Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yaptığı açıklamalar sırasında küçük bir dil sürçmesi yaşayarak PUBG'ye Pepsi dedi. Mizah malzemesi arayan Twitter alemi, bu dil sürçmesini de gözünden kaçırmadı ve kısa sürede trendlere taşıdı.

Kısa süre önce futbol ile ilgili bir demecinde Liverpool'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın adını 'Muhammed bin Salah" şeklinde telaffuz ederek sosyal medyanın gündemine oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapmış olduğu açıklamalarında ise popüler bir oyunun ismini yanlış söyledi ve yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kısa süre önce gerçekleştirilen AK Gençlik eSpor Turnuvası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları sırasında popüler battle royale oyunu 'PlayerUnknown's Battlegrounds'un kısaltması olan PUBG (pabci) yerine 'Pepsi' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanının bu dil sürçmesi, Twitter kullanıcılarının eğlenceli paylaşımlarına konu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PUBG yerine Pepsi dediği video

Cumhurbaşkanının PUBG yerine Pepsi demesiyle ilgili yapılan paylaşımlar