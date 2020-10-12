"Koronavirüs, Bazı Yüzeylerde 28 Gün Aktif Kalabiliyor"

Yeni bir araştırma, SARS-COV-2'nin bazı yüzeylerde 28 güne kadar aktif kalabildiğini ortaya koydu. Ancak araştırmayı eleştiren başka bilim insanları, araştırmadaki bazı unsurların eksikliği nedeniyle böylesine şaşırtıcı bir sonuç elde edildiğini öne sürüyorlar.

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO) tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 hastalığına neden olan SARS-COV-2 virüsünün, belirli yüzeylerde sanılandan çok daha uzun süre aktif kalabildiğini ortaya çıkardı.

Söz konusu çalışmayı SARS-COV-2’nin aktif kalabilmesi için 20 °C’lık bir karanlık odada gerçekleştiren araştırmacılar, virüsün cep telefonu ekranı, plastik, paslanmaz çelik gibi pürüzsüz yüzeylerin yanı sıra kağıt banknot gibi sıklıkla kullanılan nesnelerde 28 gün boyunca aktif kalabildiğini ortaya çıkardılar.

“Koronavirüsün 28 gün aktif kalabildiğini söylemek halkta gereksiz korkuya neden olabilir”

CSIRO CEO’su Dr. Larry Marshall, söz konusu araştırma ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, “Virüsün yüzeylerde gerçekten ne kadar süre canlı(aktif) kaldığını tespit etmek, virüsün yayılma kapasitesini daha doğru bir şekilde tahmin etmemize ve önlememize yardımcı oluyor. Bu veriler, insanları korumak için daha iyi bir iş çıkarmamızı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Cardiff Üniversitesi’nin eski direktörü Prof. Ron Eccles ise söz konusu araştırmayı eleştirdi ve araştırmacıların virüsün 28 gün aktif kalabildiğini söylemesinin halkta gereksiz korkuya neden olabileceğini belirtti. “Virüs, öksürük ve hapşırıktaki mukustan ve kirli parmaklardan yüzeylere yayılıyor.” diyen Eccles, virüsün yayılmasındaki bir numaralı taşıyıcı olan mukusun araştırmada kullanılmadığını öne sürdü.

“Koronavirüs, mukuslu yüzeylerde sadece birkaç saat aktif kalabilir”

“Taze mukus, virüsleri yok etmek için enzimler üreten çok sayıda beyaz hücre ile virüsleri nötralize etmek için antikor ve farklı kimyasallar içeriyor. Bu virüsler için düşmanca bir ortamdır.” şeklinde konuşan Prof. Eccles, SARS-COV-2’nin mukuslu yüzeylerde günlerce değil yalnızca birkaç saat aktif kalabileceğini söyledi.