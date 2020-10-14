Koca'dan Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitimle İlgili Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonra yaptığı basın toplantısında üniversitelerde yüz yüze eğitim için önümüzdeki 2 - 3 haftanın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene okullar çoğunlukla uzaktan eğitim yoluyla devam ediyor. 12 Ekim’le birlikte ilk ve orta öğretimde yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmiş olsa da hala eğitimin büyük bir kısmının uzaktan olacak şekilde devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar yüz yüze eğitim kısıtlanmış olsa da pandeminin kontrolden çıkmasına neden olabilir.

Bugün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir diğer merak edilen konu olan üniversitelerde yüz yüze eğitimle alakalı sorulan soruya yanıt verdi. Üniversitelerin açılmasıyla ilgili olarak “Önümüzdeki 2 - 3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Koca, “Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu” dedi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Koca’nın açıklamalarının dışında YÖK’ün yayınladığı kılavuzda üniversitelerde yüz yüze eğitimin nasıl uygulanması gerektiği açıklandı. Yayınlanan kılavuza göre üniversitelerde yüz yüze eğitime destek vermek adına sınıf içi eğitim dışında çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilir olacak. Bunun dışında ders notu paylaşımı, makale yazdırma / ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı gibi etkinlikler aracılığıyla uzaktan öğretim uygulamaları ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir olacak.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK, geçtiğimiz aylarda üniversitelerin 1 Ekim 2020 tarihinden sonra eğitime başlamasını planlamalarını istemişti. Sağlık Bakanlığı ise tüm üniversitelerin online eğitime geçmesi önerisinde bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından da devlet üniversiteleri başta olmak üzere pek çok üniversite güz döneminin tamamını uzaktan eğitimle devam ettireceklerini duyurdu. Şu anki tabloya bakıldığında üniversitelerin bu dönemde uzaktan devam edeceğini, bahar döneminde ise kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlayacağı düşünülüyor.