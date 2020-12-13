Cyberpunk 2077'deki Bir Hata, Tüm NPC'leri Silahlandırıyor

Hatalarla gündemden düşmeyen Cyberpunk 2077'de bu kez de çevredeki tüm NPC'lerin silahlanmasına neden olan bir hata keşfedildi. Oyuncular, NPC'leri korkutarak silahlarını alabiliyor ve bu sayede kolay yoldan zengin olabiliyor.

Hayranların gözünü yollarda bırakan Cyberpunk 2077, sayısız ertelemenin ardından nihayet geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmüştü. Hatalar ve optimizasyon sorunlarıyla oyuncuları adeta çileden çıkaran oyun, Night City'deki tüm NPC'lerin (Oyuncu olmayan karakter) silahlanmasına neden olan garip bir hatayla bir kez daha gündem oldu.

Popüler Twitch yayıncısı ve YouTuber Dunkey, Twitch yayını sırasında oyunu doğal bir şekilde oynarken bu hataya rastladı ve çevresindeki tüm oyun içi karakterlerin ellerinde silah olduğunu fark etti. İşin kötü yanıysa NPC'lerin ellerinde sürekli bir silah olmasının amaçlanmaması çünkü NPC'ler, ellerini kafalarına koymaya çalıştıklarında silahları yüzlerinin ortasından geçiyor ve oldukça saçma görüntüler ortaya çıkıyor.

Aynı hataya rastlayanların sayısı bir hayli yüksek:

Reddit'te paylaşılan bu klibin ardından birçok kullanıcı, benzer hatayla karşılaştıklarını söylemeye başladı. Hatta bir kullanıcı, popüler Twitch yayıncısı LIRIK'in de aynı sorunla karşılaştığını ve rastgele ateş ettikten sonra NPC'lerin silahlarını bırakarak kaçmaya başladıklarını söyledi. Eğer oyunda böyle bir hatayla karşı karşıya kalırsanız, kısa yoldan zengin olmanın yolunu buldunuz demektir zira NPC'lerin kaçarken yere attıkları silahların satılabildiği söyleniyor.

Cyberpunk 2077'nin ilk gün güncellemesiyle oyundaki hataların birçoğunun düzeltildiği söylense de hâlâ devam eden bazı hatalar mevcut. Bu sebeple Night City'de yürürken çok daha dikkatli olsanız iyi edersiz çünkü kafanıza gökten bir araba düşebilir veya herhangi bir NPC durduk yere sizi öldürebilir.

Cyberpunk 2077, şu anda PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox platformlarında oynanabiliyor; yeni nesil konsol yükseltmeleriyse 2021 yılında piyasaya sürülecek. Buradaki bağlantıya tıklayarak Cyberpunk 2077'nin Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.