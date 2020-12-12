Cyberpunk 2077, Metacritic'te Sınıfta Kaldı

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, özellikle konsol tarafında Metacritic kullanıcılarından düşük not aldı. Oyuncuların şikayet ettiği noktaların başındaysa oyun içi hatalar ve optimizasyon sorunları geliyor.

Cyberpunk 2077, sayısız gecikme ve uzun süren bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz günlerde oyuncuların beğenisine sunuldu. Ön sipariş sayılarıyla rekor kıran oyun, birçok kişinin beğenisini kazansa da eleştirenlerin sayısı da hiç az değil. Oyuna gelen eleştirilerin ortak noktasıysa hatalar ve optimizasyon sorunları.

Birçok değerlendirme kuruluşundan tam puan alan Cyberpunk 2077 için PC tarafında işler biraz daha yolunda görünürken konsol tarafındaysa oyuncuların pek de memnun olmadığı söylenebilir. Öyle ki oyuncuların bu memnuniyetsizliği, Metacritic kullanıcı puanlarına da yansımış durumda ve oyunun konsol puanları şu anda yerlerde geziyor.

Cyberpunk 2077'nin konsol sürümleri, Metacritic kullanıcı puanlarında sınıfta kaldı:

Bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla Cyberpunk 2077 PS4 sürümü için Metacritic'te yaklaşık 3 bin kullanıcı incelemesi bulunuyor. PlayStation tarafındaki genel ortalamaysa 2,4. Bir diğer konsol platformu olan Xbox One tarafına geçtiğimizde inceleme sayıları burada biraz daha düşük ve yaklaşık bin kişi oyunu puanlamış durumda. Ortalama puansa 2,9.

Öte yandan PC tarafına bakacak olursak yapılan 6373 inceleme sonucu Cyberpunk 2077'nin kullanıcı skoru 6,4 olarak belirlenmiş durumda. Bu da konsol oyuncularının yaşadığı optimizasyon sorunlarının ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Şu anda birçok kişi, Cyberpunk 2077'yi 'oynanamaz' olarak nitelendiriyor ve CD PROJEKT RED'i oyunu bu durumdayken piyasaya sürdüğü için topa tutuyor. Oyundaki hataların ve optimizasyon sorunlarının farkında olan Polonya merkezli oyun geliştiricisiyse oyunu daha stabil ve oynanabilir hale getirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Cyberpunk 2077, şu anda PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox platformlarında oynanabiliyor; yeni nesil konsol yükseltmeleriyse 2021 yılında piyasaya sürülecek. Buradaki bağlantıya tıklayarak Cyberpunk 2077'nin Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.