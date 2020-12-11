Cyberpunk 2077, PC Oyun Tarihinin En Başarılı Çıkışını Yaptı

Cyberpunk 2077, merakla beklenen lansmanının ardından adeta PC oyun tarihinin en başarılı lansman hikayesini yazdı. Yıllardır beklenen ve bu uzun yıllarda da kendine geniş bir kitle yaratan oyunun ön sipariş ve anlık oyuncu sayısı verileri, rakiplerini geride bırakarak rekor kırdı.

Son günlerde oyunseverlerin gündeminde tek bir şey var; Cyberpunk 2077! Neredeyse 8 yıldır büyük bir heyecanla beklenen oyun, geçtiğimiz günlerde nihayet piyasaya sürüldü. İlk izlenimlerin ardından gelen olumlu yorumların yanında oyuna dair bolca eleştiri de bulunsa da yarattığı heyecanı reddetmek mümkün değil.

Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı CD PROJEKT RED’den gelen ilk rakamlar da oyunun yarattığı heyecanı ve gördüğü ilgiyi kanıtlar nitelikte. Paylaşılan rakamlara göz attığımızda ilk göze çarpan ön sipariş sayısı diyebiliriz. CD PROJEKT RED’in yaptığı paylaşıma göre, oyun toplamda 8 milyon ön sipariş aldı. Bu siparişlerin %59’u PC oyuncuları tarafından verilmiş durumda. Oyunun konsol üzerinden ön sipariş oranı ise %41.

Steam’de anlık oyuncu sayısı rekoru kırmıştı:

Cyberpunk 2077 Steam’de yayınlanmasının ardından, uzun süre boyunca tek oyunculu bir oyun tarafından kırılması çok da kolay olmayacak gibi görünen bir rekora imza atmıştı. Tek oyunculu oyunlar arasındaki anlık oyuncu rekoru, 472 bin 962 oyuncu sayısıyla Fallout 4'e aitti. Cyberpunk 2077 ise 1 milyon 3 bin 264 anlık oyuncu sayısıyla rekoru kırarak sayıyı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Üstelik bu sayı yalnızca Steam üzerinden oynayanları temsil ediyor. Oyunun aynı zamanda Epic Games, GOG ve NVIDIA GeForce Now gibi kanallar üzerinden de yayınlandığını düşünürsek, oyun adına eş zamanlı oyuncu sayısının çok daha yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.