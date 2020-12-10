Cyberpunk 2077'de 18+ Sayılabilecek Hatalar Ortaya Çıktı

Uzun zamandır beklenen Cyberpunk 2077 sonunda piyasaya sürüldü. Her oyunda olabildiği gibi ilk piyasaya sürüldüğünde hataların ortaya çıktığı Cyberpunk 2077'de daha önce pek de görülmemiş bir hata ortaya çıktı. Bu durum, Twitter'da da oldukça hızlı şekilde yayıldı ve alay konusu oldu.

Uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve piyasaya sürülmesi defalarca kez ertelenen Cyberpunk 2077, nihayet piyasaya sürüldü ve oyuncularla buluştu. Birçok kişi tarafından sevilen, aynı şekilde birçok kişi tarafından da eleştirilere maruz kalan Cyberpunk 2077, ilginç bir hata ile Twitter gündemine yerleşti. Hata, daha önce pek de fazla görmediğimiz cinsten.

Bir oyun yeni piyasaya sürüldüğünde hatalarla karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır. Bir oyun ne kadar uzun süredir geliştiriliyor olursa olsun ne yazık ki elbet bir yerlerden patlak verebilir. Cyberpunk 2077'de de göz önüne çıkan ve birçok kişide gerçekleşen bolca hata bulunuyor ancak bu hatalardan birisi, Twitter'ın altını üstüne getirmiş durumda. Hatayı anlatmamıza pek de gerek yok zira birazdan ekran görüntülerine baktığınızda durumu anlayacaksınız.

İşte Twitter'da çalkalanan Cyberpunk 2077 hatası:

Tweetler ve son reddit paylaşımında da görebildiğiniz üzere Cyberpunk 2077 oyuncuları bu tarz hatalarla karşı karşıya kalıyor. Eğer bu Cyberpunk evrenine özgü bir moda anlayışı değilse, bunun bir hata olduğu çok bariz. Cyberpunk 2077'yi oynayan kişilerin paylaşımları ve bu konu hakkındaki geri bildirimleri sürekli olarak artıyor. CD Project RED şirketinden ise durumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Elbette bu hatayı herkes yaşamıyor. Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077'de karakterinizin cinsel organlarını ve boyutlarını seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu hatanın neden kaynaklanabiliyor olduğu konusuna değinmemize pek de gerek yok diye düşünüyoruz.