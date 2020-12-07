Cyberpunk 2077, RTX 3090 ile 4K Ultra'da 60 FPS Alamıyor

10 Aralık'ta oyuncularla kavuşacak olan Cyberpunk 2077'nin test sonuçları ortaya çıktı. Pek de iç açıcı görünmeyen sonuçlara göre oyun, 4K / Ultra ayarlarda RTX kapalıyken yapılan testlerde 60 FPS alamıyor.

Hayranların gözünü yollarda bırakan Cyberpunk 2077, nihayet önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek. Ancak bunun öncesinde teknoloji sitesi Tomshardware, birkaç gün önceden ilk karşılaştırma sonuçlarına ulaştı. Sonuçlar ise pek iç açıcı değil zira NVIDIA’nın en yeni amiral gemisi GPU'su NVIDIA GeForce RTX3090, gerçek zamanlı Işın İzleme efektleri kapalıyken bile oyunu 4K / Ultra'da 60 FPS ile çalıştıramıyor.

Bu noktada Cyberpunk 2007'nin daha piyasaya sürüldüğü ilk gün yaklaşık 46 GB boyutunda bir güncelleme alacağını unutmamak gerekiyor. Bu güncellemeyle birlikte oyunda hafif bir performans artışı görebiliriz fakat yine de bu rakamlar, oyundan neler beklememiz gerektiğine dair sağlam bir fikir oluşturuyor.

Cyberpunk 2077, sistemleri bir hayli zorlayacak:

Raporun geri kalanına baktığımızda oyunun, NVIDIA GeForce RTX 3090 ile 4K / Ultra ayarlarda RTX kapalıyken yapılan testlerde minimum 39 ve ortalama 46 FPS aldığını görebiliyoruz. Yerel 4K'da Işın İzleme açıldığında ise FPS dipleri görüyor: Minimum 17 ve ortalama 20 FPS.

Tüm bu sonuçlar, NVIDIA GeForce RTX kart sahiplerinin oyunu oynarken görüntü kalitesini korurken performansı önemli ölçüde artıran DLSS 2.0'ı kullanmak zorunda olacağını gösteriyor. Öyle ki DLSS açıkken yapılan 4K / Ultra testlerinde GeForce RTX 3090 ile minimum 57 ve ortalama 74 FPS ile değerlerine çıkılabiliyor.

Cyberpunk 2077'de Işın İzleme efektlerini 4K / Ultra da sorunsuzca çalıştırmanın tek yolu ise 8K'da oyun oynamak için geliştirilen Ultra Performans Modu gibi görünüyor. Bu noktada 4K / Ultra ve Işın İzleme'nin hepsi açıkken RTX 3090, 30 FPS deneyimi sunabiliyor.

Kısacası Cyberpunk 2077, önümüzdeki günlerin donanım katili oyunu olarak çıkış yapacak. Yazımızı noktalamadan önce oyunun şu anda Steam'de 249 TL'den ön sipariş verilebildiğini hatırlatalım. Buradaki bağlantı üzerinden oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.