Cyberpunk 2077'nin 1.1 Yaması Yayınlandı

Son yıllarda oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077 için 1.1 yaması yayınlandı. Konsollar, PC ve Stadia sürümü için yayınlanan yamada stabilizasyon optimizasyonuna odaklanıldı.

Son dönemlerde oyun dünyasını en çok meşgul eden oyunlardan bir tanesi olan Cyberpunk 2077'nin neden oyun dünyasındaki en büyük krizlerden bir tanesi olduğunu aktarmıştık. Oyunun geliştirici stüdyosu CD PROJEKT RED, bu enkazı toparlamak için oyun üstünde çalışmaya devam ediyor.

CDPR, Cyberpunk'ın resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla oyunun PC, konsol ve Stadia sürümü için 1.1 yamasının yayınlandığını duyurdu. Yayınlanan bu güncellemede çeşitli stabilizasyon geliştirmelerine odaklanıldığı belirtildi.

Cyberpunk 2077, 1.1 yaması yayınlandı

Cyberpunk 2077 1.1 yamasıyla birlikte oyun içerisindeki karakterler, etkileşimler, lazer efektleri, yapay zekâ, trafik, çevresel hasar sistemi gibi birçok sistemde bellek kullanımı geliştirmeleri yapıldı. Ayrıca kayıt yükleme, oyun açılışı ve kapanışında yaşanan çökme sorunları da halledildi.

Oyunun görevleri ve açık dünyasında karşılaşılan hatalar, Takemura'nın Down on the Street'te arama yapamaması, Jackie'nin The Pickup'ta ortadan kaybolması, Delamain'in Epistrophy'te oyuncunun ilk başta yardım etmeyi reddetmesi durumunda ortaya çıkan sessizliği gibi birçok sorun yine bu güncellemeyle birlikte giderildi.

Kullanıcı arayüzü, görseller ve başarılar kısımlarında karşılaşılan sorunlara ek olarak kayıt dosyalarının boyutunun aşırı büyümesi, ana menüdeki devam et butonunun oyun sonu kaydını yüklemesi gibi sorunlar da yine bu yamayla birlikte çözüldü.

Tüm bunlara ek olarak oyunun PlayStation, Xbox, PC ve Stadia sürümlerine özel düzeltme ve geliştirmeler de yapıldı. PlayStation'a özel güncellemede PS4 Pro ve PS5'te kalabalıkların performans optimizasyonu geliştirmesine ek olarak PS4'teki çeşitli çökme sorunları çözüldü. Xbox özel güncellemesinde karakter yaratımı, aynalar, tarama ve menüler için bellek kullanımı geliştirmesi yapıldı.

PC'ye özel güncellemede, Steam çevrimdışı modundayken başarımlar elde etmek mümkün hale geldi. Ancak bunun için çevrimdışı modun oyun başlatılmadan önce aktifleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca NVIDIA ekran kartlarındaki yükleme önbelleğiyle ilgili oyun başlatma çökmeleri de yine bu güncellemeyle birlikte çözüldü. Yayınlanan yamayla ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.