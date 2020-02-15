Daha Önce Çok Daha Farklı Amaçlarla Kullanılan 10 İcat

Teknolojinin gelişiyor olması, her yıl çok farklı alanlarda kullanılabilecek birçok icadın ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu icatlar kimi zaman farklı amaçlar ile üretilse de zaman geçtikçe çok daha farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Geçmişten günümüze birçok kişi, farklı alanlarda kullanılabilecek birçok şey icat etti. Bu icatlar kimi zaman gerekliliklerden ötürü kimi zaman ise yapılan işleri daha kolay hale getirmek için üretilmişti. Özellikle teknolojinin günümüzde çok daha ileri seviyelere gelmesi ve sürekli olarak ilerlemesi, bu tür icatların daha sık bir şekilde üretilmesine imkân veriyor. Şu anda kullanılan bazı icatlar ise daha önce çok farklı amaçlar için üretilmiş olabiliyor.

Günümüzde kullandığımız bazı icatlar veya hareketler, aslında ilk ortaya çıktığı zamanlarda az önce bahsettiğimiz gibi ya çeşitli gerekliliklerden ötürü ya da kolaylık olması amacıyla çok daha farklı amaçlar için ortaya çıkmıştı. Bugün oyun hamuru olarak kullanılan Play-Doh veya en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, ilk çıktığı zaman aslında farklı amaçlarla kullanılmak üzere üretilmişti. Gelin bu icatlara beraber bakalım.

Play-Doh

Takvim yaprakları 1930 yılını gösterirken, o yıllarda Ohio’da bulunan ve el sabunu, şampuan ve vücut bakım ürünleri üreten Kutol Products isimli şirket, bunun yanı sıra ev temizlik ürünleri de üretiyordu. O yıllarda birçok evde duvar kağıtları bulunuyordu ve bu evler, kömür kullanılarak ısıtılıyordu. Bu nedenle duvar kağıtları da dahil çoğu yerde kömür tozları bulunuyordu.

Kutol Productions, insanların duvar kağıtlarına zarar vermeden bu kömür tozlarını temizleyebilmeleri için şu anda Play-Doh olarak bildiğimiz yapışkan hamurları üretti. Bu ürünün asıl amacı, tozların üzerinde gezdirilerek tozları kendisine yapıştırmak ve bu şekilde duvar kağıtlarına zarar vermeden üstlerini temizlemekti. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikan evleri gaz ile ısıtılmaya başlandı, dolayısıyla bu hamurlar işe yaramaz hale gelmişti. Bunların üstüne vinil duvar kağıtlarının üretilmesi, Play-Doh’u iyice işe yaramaz hale getirmişti.

Kutol Products’ın sahibinin yeğeni, ürettikleri ürünün çocuklar tarafından bir oyuncak gibi kullanılabileceğini fark etmesiyle şirketi batmaktan kurtardı ve ürünün ismini değiştirdi. Artık bir oyun hamuru olarak kullanılacak olan malzemenin adı Play-Doh olarak değişti ve kısa sürede fazlaca ünlendi.

Dövme tabancası / elektrikli kalem

Şimdilerde dövme tabancası olarak kullanılan elektrikli kalem, mucit Thomas Alva Edison tarafından icat edilmişti. Ünlü mucit, elektrikli kalem olarak adlandırdığı bu kalemi aslında doküman ve formları kolay bir şekilde kopyalayabilme amacıyla üretmişti. Bu şekilde çalışanlara büyük kolaylık sağlayan bu icat, özellikle iş insanları arasında oldukça fazla ünlendi.

Takvimler 1891 yılını gösteriyorken, New York’ta çalışan bir dövme sanatçısı Samuel O’Reilly, elektrikli kalem olarak bilinen bu aleti biraz daha değiştirerek daha modernize bir hale getirdi ve dövme yapmak için kullanmaya başladı. Üzerinden yaklaşık 130 yıl geçmiş olmasına rağmen O’Reilly’nin yaptığı bu tasarım çok fazla değiştirilmedi ve hâlâ kullanılıyor.

Topuklu ayakkabılar

Günümüzde kadınlar tarafından giyilen topuklu ayakkabılar, ilk üretildiği zaman aslında hiç de bu amaç için kullanılmıyordu. Topuklu ayakkabıların asıl hedef kitlesi, atlara binen insanlardı. Bu ayakkabıların topukları, at binicilerinin ayaklarını üzengilerde tutmalarına yardımcı oluyordu. Özellikle ayakta dururken at binicilerini dengede tutan bu ayakkabılar, günümüzde çok daha farklı bir amaç nedeniyle kullanılıyor.

Kabarcıklı paketler

Kabarcıklı paketler, 1957 yılında Amerikalı mühendisler Alfred Fielding ve Marc Chavannes tarafından icat edildi. Yıkanabilir bir duvar kâğıdı üretmek isteyen mühendisler, iki plastik duş perdesini birbirine yapıştırmak istedi. Mühendisler bunu yaptıktan sonra yapıştırılan iki duş perdesi arasında hava boşlukları oluştu ve bu da planlarını alt üst etti.

Fikir, başarısızlığa yenik düşmüş olsa da mucitler yıllarca kullanılacak bir paketleme materyali oluşturmayı başardılar. Mühendislerin ilk müşterileri, bilgisayarlarını taşımaya çalışan ve bu noktada zarar görmemelerini isteyen IBM oldu. Daha sonrasında bu paketleme yöntemi, birçok şirket tarafından günümüze kadar kullanılan bir numaralı paketleme yöntemi haline geldi.

MTV

Bir televizyon programı olan MTV ya da tam adıyla Music Television, takvimler 1 Ağustos 1981’i gösterirken ilk yayınına başlamıştı ve o zamanlar kanalda yalnızca müzik videoları yayınlanıyordu. Başlangıçta yalnızca müzik klipleri yayınlanan kanalda yıllar geçtikçe farklı diziler, şov programları ve çizgi filmler de yayınlanmaya başladı. MTV, günümüzde hâlâ çeşitli programlarla yayın hayatına devam ediyor.

TLC

TLC olarak bilinen ve uzun ismi The Learning Channel (Öğrenme Kanalı) olan televizyon kanalı, yayın hayatına 48 sene önce başlamıştı. Takvimler 1972 yılını gösterirken Amerika Birleşik Devletleri İnsan Hizmetleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kanal, aslında eğitimsel programlar yayınlamak için açılmıştı. Yıllar geçtikçe çok daha farklı bir hal alan TLC; reality show, moda, yaşam tarzı, yemek, kilo verme gibi birçok farklı formatta programa ev sahipliği yapan bir kanal oldu.

Facebook

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında uzunca bir süre zirvenin tek sahibi olan Facebook, ilk zamanlar Harvard Üniversitesi öğrencileri arasında kullanılabilecek bir iletişim platformu olarak tasarlanmıştı. Sonrasında birçok yerden farklı öğrencilerin iletişim kurabilmesi için güncellenen program, 2006 yılından sonra 13 yaşından büyük herkese açık bir sosyal medya platformu haline geldi.

El sıkma

Aslında bir icat olmasa da el sıkmak da eskiden çok farklı bir amaç için kullanılıyordu. Bir şövalye ritüeli olan el sıkma, karşıdaki kişiye gizli bir silah taşımadığını göstermek amacıyla yapılıyordu ve bu şekilde karşıdaki kişiye güven veriyordu. Günümüzde el sıkışmak genellikle selam vermek, tebrik etmek, veda etmek veya teşekkür etmek gibi farklı amaçlarla kullanılıyor.

Hijyenik Ped

Hijyenik pedler ilk üretildiği zaman hedef kitlesi olarak savaştaki askerler belirlenmişti. Bu pedler genellikle savaştaki askerlerin kanamasını durdurmak amacıyla kullanılıyordu. Takvim yaprakları 1888 yılını gösterirken Johnson & Johnson isimli firma, bu pedleri kadınlar için tasarlayarak ilk ped grubunu yayınladı.

Telefonlar

Cep telefonları, tahmin edilebileceği üzere ilk üretildiklerinde genellikle birileriyle iletişim kurmak için onları arama amacıyla üretilmişti. Bugünlerde ise cep telefonlarını neredeyse en az kullandığımız alan birilerini aramak haline geldi. Cep telefonları internette gezinmek, fotoğraf çekmek, eğlenmek ve ödeme yapmak gibi birçok özelliği nedeniyle kullanılmaya başlandı.