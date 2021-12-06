Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, yaptığı yeni açıklamasında MCU’da gözükmesi beklenen Daredevil’ın dönüşünü resmen onayladı ve kim tarafından oynanacağını açıkladı. Feige, bu kişinin orijinal Daredevil’ımız Charlie Cox olacağını söyledi.

Marvel hayranları, uzunca bir süredir 2018 yılına dizisi sona eren sevdikleri karakter Daredevil’ın Marvel Sinematik Evreni’ne geleceği beklentisiyle yanıp tutuşuyordu. Fakat Daredevil’ı kimin canlandıracağı gizemini koruyordu. İşte bu gizeme Spider-Man: No Way Home için basın turu yapan Marvel Studios başkanı Kevin Feige’den cevap niteliğinde açıklama geldi.

Kevin Feige, Netflix’te yayınlanan Daredevil dizisinde kahramanımız Matt Murdock’un (Daredevil) yeniden Charlie Cox tarafından canlandırılacağı sinyallerini verdi. Feige, yaptığı açıklamasında "Daredevil’ı yaklaşan ‘şeylerde’ görecek olsaydınız, Charlie Cox, Daredevil’ı oynayan aktör olurdu.” ifadelerine yer verdi.

Daredevil, yeniden Charlie Cox olacak:

Daredevil ve Charlie Cox’un ne zaman Marvel Sinematik Evreni’nde gözükeceğiyse bilinmezliğini koruyor. Bu konu hakkında CinemaBlend’e açıklama yapan Feige de gizemi korumaya şu sözlerle devam etti: “Nerede, nasıl ve ne zaman göreceğimiz henüz belli değil.” Kendisini ne zaman göreceğimiz belli olmasa da Kevin Feige, en azından Daredevil’ı kimin oynayacağını netleştirmiş oldu.

Peki, Daredevil, hangi MCU filminde karşımıza çıkacak? Bu konu hakkında ortaya atılan en güncel iddialar, kendisini Spider-Man: No Way Home’da göreceğimiz yönündeydi. Fakat bu konuda Feige’den ya da Sony’den doğrulama gelmedi. Fakat Daredevil ve Tom Holland’ın sette bir arada gözüktüğü fotoğraflar internete sızdırılmıştı:

Daredevil’ın MCU ile bağlantısıysa geçtiğimiz günlerde yayınlanan Hawkeye ile birlikte aslında kesinleşmişti. Dizinin 2. bölümünde Daredevil’ın azılı düşmanı Kingpin’in manevi kızı Echo’yu görüyorduk. 3. bölümdeyse Kingpin’in kendisiyle karşılaşmıştık.