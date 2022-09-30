DART, James Webb ve Hubble Tarafından Böyle Gözlemlendi!

NASA'nın bir gök taşını yörüngesinden çıkarmayı hedeflediği DART görevinin James Webb ve Hubble ile yapılan gözlemi paylaşıldı. Teleskoplar, çarpışma sonrasında uzaya yüksek miktarda toz ve kaya parçaları saçıldığını gösterdi.

İnsanlığın görülmeyen ve pek çok kişinin farkında olmadığı en büyük tehlikelerinden biri olan Dünya’ya çarpabilecek büyük bir meteor, bilim dünyasını yıllar önce harekete geçirmişti. Bu kapsamda NASA, ‘DART’ adını verdiği görevini planlamış ve insanlığın bir gök taşının yörüngesini bozacak ilk temasını gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz gece gerçekleşen temasta geliştirilen özel bir uzay aracı, aslında Dünyamız için hiçbir tehdit olmayan ‘Dimorphos’ isimli gök taşına gönderildi. Uzay aracı, başarıyla gök taşına çarptı. Çarpışmadan sonrasına ait görüntüler elbette araç tarafından çekilemezken, bugün önemli bir yerden yeni fotoğraflar geldi.

Uzay aracının gök taşına çarpması böyle gözlemlendi:

James Webb Uzay Teleskobu

Hubble Uzay Teleskobu

Aralık ayında uzaya gönderilen ve yakın zamanda faaliyetine başlayan James Webb Uzay Teleskobu, bu kez NASA’nın DART görevini gerçekleştirmek için gönderdiği gök taşını ve uzay aracını gözlemledi. Üstelik bu gözlem, Hubble Uzay Teleskobu ile eş zamanlı olarak yapıldı. İki teleskop, böylelikle ilk kez aynı anda aynı hedefe odaklandı.

Söz konusu görüntülerde gök taşına yapılan çarpışmanın ardından gök taşından uzaya doğru saçılan toz ve parçacıklara dair iz görülebiliyor. Bununla birlikte hem Hubble hem de Webb’in lensleri, çarpışmayla birlikte uzaya saçılan bu parçacıklar nedeniyle yapıyı daha parlak şekilde görmeye başlıyor.

James Webb Uzay Teleskobu’nun görüntüsü, çarpışma anından hemen öncesinden 5 saat sonrasına kadarki süreyi kapsarken, Hubble ise çarpışmadan 22 dakika, 5 saat ve 8,2 saat sonrasını gösteriyor. NASA, aynı gök taşı sisteminin Webb tarafından gözlemlenmeye devam edeceğini ve Dimorphos’un kimyasal yapısının inceleneceğini açıkladı.