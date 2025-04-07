En popüler kurgu araçlarından biri olan DaVinci Resolve'un yeni sürümü DaVinci Resolve 20 duyuruldu.
Blackmagic Design'ın iddiasına göre yeni DaVinci Resolve 20, tüm iş akışı aşamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zekâ araçları da dâhil olmak üzere 100'den fazla yeni özellik içeriyor.
Örneğin artık 'AI IntelliScript' isimli yapay zekâ özelliği, metin komut dosyasına dayalı zaman dökümlerini oluşturabiliyor. 'AI Animated Subtitles' ise kelimeleri konuşulduğu gibi ekrana verirken, 'AI Multicam SmartSwitch' ise konuşmacı algılamaya dayalı kamera açılarını ayarlayabiliyor.
Bugüne dek tamamen ücretsiz olmasıyla pek çok kurgu araçlarına kıyasla rekabette ön plana çıkan ve günümüzde profesyoneller tarafından sıklıkla kullanılan DaVinci Resolve, yeni güncelleme ile getirdiği yapay zekâ özellikleriyle de kullanıcı tabanını artıracak gibi görünüyor.
DaVinci Resolve 20 özellikleri
- Blackmagic Cloud Shared klasörlerini medya havuzuna aktarma
- Kesme, düzenleme ve renklendirme sayfalarında dikey videolar için yeni optimize edilmiş kullanıcı arayüzü düzenleri seçeneği
- Cue, ses araçları ve teleprompter içeren seslendirme paleti
- Metin+ paragraf ve satırk aydırma araçları
- Katmanlara ve kolay dönüştürme, kırpma ve sarma kontrollerine sahip yeni çoklu metin aracı
- Güvenli düzenleme ile kırpma artık bitişik kliplerin üzerine yazılmasını önlüyor
- Kesme sayfasına tam özellikli ses karıştırıcı eklendi
- Düzenleme sayfasında kayıt ve izleme seçeneklerine sahip yeni seslendirme aracı
- Chroma Color Warper
- Desteklenen donanımlarda H.265 4:2:2 desteği
- Derin görüntü birleştirme araç seti
- OpenEXR, PSD ve stereoskopik 3D için çok katmanlı pipelining desteği
- Görüntü düzenleme ve temizleme için vektör araç seti
- 180 VR için Fusion desteği
- Clip EQ artık 6 bant içeriyor
- EQ ve Level Matcher işlemleri ton ve klip seviyelerini eşleştiriyor
- EQ ve Gain artık Fairlight FX eklentileri olarak da mevcut
- Sık bağlanan eklentileri oluşturmak ve geri yüklemek için Fairlight Chain FX desteği
- Resolve FX AI Set Extender
- AI IntelliScript, kullanıcı tarafından sağlanan bir komut dosyası ile zaman çizelgeleri oluşturur
- AI Dialogue Matcher; ton, seviye ve yankıyı ayarlar
- AI Music Editor, müziği otomatik olarak istenen uzunlukta düzenler
- AI Animated Subtitles, konuşulan kelimeleri vurgular
- AI Multicam SmartSwitch, otomatik açı değiştirmeyi sağlar
- AI SuperScale artık 3x ve 4x geliştirilmiş yükseltme içeriyor
- AI IntelliCut, sessiz kısımları otomatik kaldırır