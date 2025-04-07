Ünlü kurgu aracı DaVinci Resolve'un yeni sürümü DaVinci Resolve 20, bir dizi yapay zekâ özelliği ile duyuruldu.

En popüler kurgu araçlarından biri olan DaVinci Resolve'un yeni sürümü DaVinci Resolve 20 duyuruldu.

Blackmagic Design'ın iddiasına göre yeni DaVinci Resolve 20, tüm iş akışı aşamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zekâ araçları da dâhil olmak üzere 100'den fazla yeni özellik içeriyor.

Örneğin artık 'AI IntelliScript' isimli yapay zekâ özelliği, metin komut dosyasına dayalı zaman dökümlerini oluşturabiliyor. 'AI Animated Subtitles' ise kelimeleri konuşulduğu gibi ekrana verirken, 'AI Multicam SmartSwitch' ise konuşmacı algılamaya dayalı kamera açılarını ayarlayabiliyor.

Bugüne dek tamamen ücretsiz olmasıyla pek çok kurgu araçlarına kıyasla rekabette ön plana çıkan ve günümüzde profesyoneller tarafından sıklıkla kullanılan DaVinci Resolve, yeni güncelleme ile getirdiği yapay zekâ özellikleriyle de kullanıcı tabanını artıracak gibi görünüyor.

DaVinci Resolve 20 özellikleri