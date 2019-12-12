Özellikle görsel olarak keyif veren ve eğlenceli kurgular yapabileceğiniz en pratik video düzenleme uygulamaları için detaylı bir liste hazırlıyoruz. Mobil uygulamalardan tutun da masaüstü uygulamalara kadar herkesin işine yarayacak, kolaylıkla kullanabileceğiniz uygulamaları siz de hemen kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

Video düzenleme uygulamaları son dönemlerde çok fazla aranır oldu. Bunun nedeni ise tahmin ettiğiniz üzere YouTube. İnsanlar bir şekilde gerekli uygulamaları öğrenerek güzel sonuçlar elde ettikleri kurgular yapabileceklerini düşünüyorlar.

Nitekim video düzenlemek için kullanılan uygulama o kadar fazla ki burada iş tamamen sizin tercihinize ve beklentinize göre değişiyor. Şayet aradığınız şey basit bir uygulama ise o zaman videoları kesip biçmeniz için yeterli olacak mobil uygulamalar işinizi görüyor. Kapsamlı bir kurgu yapmak istiyorsanız iş biraz daha büyüyor ve güçlü bir bilgisayar gerekebiliyor.

Unutmayın ki video kurgularda her şey öncelikle kafada yapılıyor. Yani çektiğiniz videoyu ya da elinizdeki dosyaları önceden kafanızda kurgularsanız, işleriniz gerçekten hızlı bir şekilde çözülecektir. Bu sayede kolaylıkla belirli bir program seçip üzerine giderek sizler de kendi videolarınızı kurgulayabilirsiniz.

Kaliteli videolar kurgulamak zor mu?

Video düzenleme uygulamaları öğrenene kadar sizi biraz zorlayabilir. Ama bu zor olduğundan değil, uygulamaların esnek olmasından kaynaklıdır. Yapmak istediğiniz bir işlemi pek çok farklı şekilde yapabileceğiniz gibi, belirli bir düzlemde de ilerleyebilirsiniz.

Videolarınızı seçip, kesilecek yerden keserek bir başka video ile birleştirebilir ve üzerine istediğiniz başka dosyaları ekleyebilirsiniz. Bu işlem kısa sürece öğrenebileceğiniz bir işlemdir. Ama işi biraz daha büyütüp, Youtuber tarzı video yapmak istiyorsanız o zaman ekstra zaman ayırmanız gerekmektedir.

Youtuber dediğimiz zaman yine karşımıza geniş bir skala çıkıyor. Basit videolardan, efektlerle bezenmiş ve üzerinde uğraşılmış tarzdaki videolara kadar geniş bir görsel katman arasından, size en uygun olanını seçmeniz gerekiyor. Bu yüzden video düzenleme uygulamaları için zor dememiz pek doğru olmayacaktır. İş tamamen seçimlerinizle ve ne yapmak istediğinizle ilgili oluyor.

En iyi mobil video düzenleme uygulamaları:

Adobe Premiere Rush

FilmoraGo

Quik App

InShot Video Editor

KineMaster Video Editor

WeVideo

PicPlayPost

Horizon Camera

Video Shop Editor

VivaVideo

iyiyi seçmek aslında pek kolay değil. Çünkü hemen hemen hepsi benzer işlere çözüm üretmek için üretiliyor ve burada tercih tamamen kullanıcıya bağlı oluyor. Premiere Pro ile bir video kurgularken, aynı zamanda Sony Vegas programı ile de aynı videoyu yapabilirsiniz. Sadece tarz ve kullanım teknikleri değişiyor.

Bu yazımızda sizin için en iyi mobil video düzenleme uygulamalarını seçerken, en çok beğenilen ve en çok tercih edilen kurgu programlarını listelemek istiyoruz. Bu sayede hepsini deneyerek size en uygun olanını tercih edebilirsiniz. Youtuber tarzı bir kurgu istiyorsanız bir yerden başlamanız gerekiyor. En çok tercih edilen uygulamaları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Adobe Premiere Rush

Adobe Premiere Rush uygulaması isminden de anlaşılacağı gibi Adobe şirketi tarafından üretilen bir kurgu yazılımıdır. Bu yazılım özellikle büyük işlerde kullanıldığı için genellikle bilgisayarlarda tercih ediliyor. Özellikle Youtuberlar genellikle bu uygulamayı tercih ediyorlar. Mobil sürümünü de indirerek pek çok videonuzu kurgulayabilirsiniz.

Yapımcı: Adobe

Boyut: 64 MB

Puanı: 3,5

2. FilmoraGo

Cep telefonlarınızda keyifli ve kolay bir şekilde kurgu montaj yapabileceğiniz bu video düzenleme uygulamasını indirerek işe koyulabilirsiniz. Pek çok stüdyo eklentisine sahip olan bu uygulama, işinizi kolaylıkla çözmek için size katkı sağlayacak.

Yapımcı: Wondershare Software

Boyut: 35 MB

Puan: 4,1

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3. Quik App

Özellikle mobil cihazlarda kolay kurgu yapmak isteyenlerin imdadına yetiştiğini iddia eden Quik App, kolay kullanım ile müzikli ve fotoğraflı videolar yapmak için size dair önemli bir artı sağlıyor. Keyifli ve hızlı bir çalışma ile en iyi videolarınızı yapmaya hazırsanız hemen indirebilirsiniz.

Yapımcı: GoPro

Boyut: 99 MB

Puan: 4,7

4. InShot Video Editor (Kısa video gönderileri için):

Cep telefonları için yüksek kaliteli çıktı almanıza yarayan bu program, video kesme, yazı ekleme ve diğer bütün işlevleriniz için size fayda sağlayacak türde bir yazılım. Hem pratik olması, hem de Full HD kalitede render almanızı sağlaması en büyük avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Yapımcı: Mixcord Inc.

Boyut: 61 MB

Puan: 3,9

5. KineMaster Video Editor

Özellikle Android uygulaması ile çok tercih edilen KineMaster, çoklu video katmanı ve renk ayarları ile birlikte geldiği için tercih edebileceğiniz uygulamalardan biri oluyor. Bu yüzden bu uygulamaya ek olarak başka bir uygulama indirmenize gerek kalmadan video düzenleyebiliyorsunuz.

Yapımcı: KineMaster Corporation

Boyut: 74 MB.

Puan: 4,4

6. WeWideo

Bu uygulama biraz daha konsept video yapmak isteyenler için. Uygulama kendi içindeki katmanlar ile sizin verdiğiniz bir videoyu otomatik olarak farklı şekillerde çıkarmaya yarıyor. Görseller ve müzikler karışınca da ortaya modunuza göre bir içerik çıkıyor diyebiliriz.

Yapımcı: WeVideo Inc.

Boyut: 24 MB

Puan: 4,2

7. PicPlayPost

Daha çok görsel ve fotoğraf odaklı bir video programı olan PicPlayPost, özellikle slayt tarzı videolar yapmak isteyenler için birebir diyebiliriz. İşinize kolaylık sağlayacak olan bu yazılım, pek çok konudan size artı sunabilir.

Yapımcı: Mixcord Inc

Boyut: 61 mb.

Puan: 3,9

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8. Horizon Camera

Özellikle videolar içerisinde kesitler oluşturmak isterseniz bu program işinizi görecektir. Ekran boyutlama ve bu boyutlara göre yeni eklemeler yapma gibi beklentileriniz varsa kesinlikle deneyin deriz.

Yapımcı: Horizon Video Technologies Inc.

Boyut: 3,7 mb

Puan: 4,0

9. Video Shop Editor

Slow motion ya da yavaşlatma olarak tabir edilen efektlere benzeyen pek çok efekti bu uygulama ile yapabilirsiniz. Ekran içinde ekran ya da ses içinde ses gibi karmaşık beklentileriniz varsa yine bu uygulamaya göz atmanız işinizi kolaylaştırabilir.

Yapımcı: Jajijujejo Inc.

Boyut: 59 mb.

Puan: 4,8

10. VivaVideo

Bu uygulama şık ve kişiselleştirilmiş bir yapıya sahip olduğu için oldukça geniş bir kullanıcıya hitap ediyor ve hızlı bir şekilde kurgu, montaj yapabiliyorsunuz. Mobil uygulamalar arasında belki de en çok sevilenlerden olan VivaVideo, özellikle yaratıcılığınızı konuşturacağınız bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Popüler bir video editörü olduğu için de hemen hemen herkes pratik işlemleri için bu uygulamayı tercih etmek istiyor.

Yapımcı: QuVideo Inc.

Boyut: 86 mb.

Puan: 4,6

Bu video kurgu uygulamalarını kullanarak sizler de istediğiniz videoya yakın sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle kullanmayı öğrendikçe neler yaptığınıza inanamayacaksınız! Şimdiden keyifli kullanımlar diliyoruz.