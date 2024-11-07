Kojima'nın anlaşması gereği uzun süredir yalnızca PlayStation konsolunda yer alan oyun nihayet Xbox'a geldi.

Yalnızca PlayStation ve PC için piyasaya sürülen Death Stranding, bugün sürpriz bir şekilde Xbox konsolları için de piyasaya sürüldü.

Kojima Productions'ın oyunun tüm fikrî mülkiyet haklarına tamamen sahip olduğunu duyurmasının ardından yaşanan bu gelişme, oyunun aynı zamanda tam beşinci yıl dönümüne denk geldi. Şimdiye kadar yalnızca PlayStation konsollarında (PS4 ve PS5) oynanabilen Death Stranding, 2020 yılında ise PC'ye de gelmişti.

Hideo Kojima müjdeyi duyurdu

Yeni lansmanla birlikte Death Stranding Director's Cut, Xbox Series X|S konsollarında %50 indirimle satışa sunuldu. Oyunun yönetmeni Hideo Kojima yaptığı açıklamada, "Sonunda Death Stranding Director's Cut'ın Xbox oyuncularına da sunulacak olmasından dolayı mutluyum." diyerek bu süreci sabırla bekleyen tüm hayranlara teşekkür etti.

Yeni lansman sadece Xbox platformuyla da sınırlı değil. Oyunun PC yayıncısı 505 Games ise Death Stranding Director's Cut'ın Amazon’un bulut oyun servisi Luna'da da oynanabileceğini duyurdu.

Öte yandan Death Stranding serisinin geleceği hakkında soru işaretleri devam ediyor. Sadece PlayStation 5 için duyurulmuş olan Death Stranding 2: On the Beach'in Xbox konsollarına gelip gelmeyeceği konusunda hâlâ resmî bir bilgi yok.

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