Resident Evil Village - Lady Dimitrescu'nun Boyu Açıklandı

Capcom, Resident Evil hayranlarının bir süredir konuştuğu Lady Dimitrescu karakteriyle ilgili bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda, Resident Evil Village'da karşımıza çıkacak karakterin, boyunun ne kadar uzunlukta olduğu açığa kavuşturuldu.

Korku oyunlarını seven oyuncular, bir süredir Capcom'dan gelecek yeni haberlere kulak kesilmiş durumdalar. Bunun nedeniyse, şirketin yeni bir Resident Evil oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor oluşu. Geçtiğimiz günlerde oyunla ilgili detaylı açıklamalar yapıp Resident Evil Village olarak isimlendirilecek bu oyunun tanıtım videosunu yayınlayan Capcom, şimdiyse oyundaki bir karakterle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Capcom'un hakkında açıklama yaptığı karakter, Lady Dimitrescu. Bu karakter, oyunun hayranları tarafından uzunca bir süredir konuşuluyor. Çünkü bu karakter, diğerlerine kıyasla oldukça uzun. Ayrıca genel olarak da ürkütücü bir görüntüsü var. İşte bu karakter, özellikle de boyu nedeniyle oyuncuların gündemine oturmuştu. Hatta Kotaku'dan Ash Parrish, bu karakterin yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ettiğini söylemişti. Hal böyle olunca da Capcom, oyunseverlerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek için Twitter'ın yolunu tuttu.

Lady Dimitrescu, 2,9 metre uzunluğunda olacak

Konuyla ilgili açıklamalar, Capcom'un sanat direktörü olarak görev yapan Tomonori Takano'dan geldi. Şirketin resmi Twitter hesabından bir gönderi paylaşan Takano, Lady Dimitrescu'nun boyunun şapkası ve topukluları dahilken 2,9 metre olduğunu söyledi. Yani bu kadın, gerçekten de uzun.

Bu uzunluğun ne anlama geldiğini daha iyi anlamak isteyen meraklı meslektaşlarımız, Resident Evil Village'daki karakter ile gerçek dünyayı karşılaştırdılar. Peki böyle bir kadın gerçek hayatta olsaydı ne gibi rekorlara imza atıp hangi canlılardan daha uzun olacaktı? İşte sizler için birkaç örnek...