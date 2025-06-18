DeepL, NVIDIA’nın yeni nesil yapay zekâ çipleriyle çeviri süresini 194 günden 18 güne düşüren bir altyapı kurdu. Yeni sistem sayesinde internet üzerindeki tüm veriyi kısa sürede çevirebilecek işlem kapasitesine ulaştı. Bu altyapıyla birlikte DeepL, çok daha hızlı ve kapsamlı çeviri işlemleri gerçekleştirebilecek bir seviyeye geldi.

DeepL, NVIDIA’nın yapay zekâ donanımları sayesinde internetin tamamını yalnızca 18 günde çevirecek kapasiteye ulaştı. Daha önce ise bu sürenin 194 gün olduğu belirtilmişti.

DeepL, çeviri işlemlerini kendi geliştirdiği yapay zekâ modelleriyle gerçekleştiriyor. Şirket, bu süreçte NVIDIA’nın DGX SuperPOD adlı sistemine geçiş yaptı. Her rafında 36 adet B200 Grace Blackwell çip bulunan bu altyapı, çeviri işlemlerinin çok daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor.

18 günde çevirebilecek kapasitede

DeepL’nin baş bilim insanı Stefan Mesken, yeni sistemin araştırmacılara daha fazla işlem gücü sunduğunu ve bu sayede daha gelişmiş çeviri modelleri üzerinde çalışabildiklerini ifade etti. Şirketin yakın zamanda kullanıma sunduğu Clarify adlı araç da bu altyapıyı kullanarak, çeviri sırasında bağlamın daha doğru şekilde anlaşılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yeni altyapı sayesinde DeepL, çok daha hızlı ve kapsamlı çeviri işlemleri gerçekleştirebilecek bir seviyeye ulaştı. Şirket, bu teknolojik dönüşümün çeviri alanındaki çalışmalarını hızlandıracağını belirtiyor.