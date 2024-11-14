DeepL, video konferanslarda metin tabanlı çeviri sağlayan DeepL Voice'u tanıttı. Böylelikle çeviri deneyimini hızlandırmayı hedefliyor.

DeepL, sesli ve video tabanlı çeviri hizmeti DeepL Voice'u tanıttı. Yeni gelen bu özellikle birlikte kullanıcıların gerçek zamanlı olarak bir dildeki konuşmaları dinleyip, anında başka bir dile çevirmelerini mümkün kılıyor olacak.

Almanya merkezli DeepL, metin çevirisindeki başarısını şimdi sesli ve video tabanlı çeviri ile genişletiyor. DeepL Voice, İngilizce, Almanca, Japonca, Türkçe gibi birçok dili destekliyor. Şu an için bu teknoloji, video konferanslar ve toplantılar gibi canlı görüşmelerde metin çevirisi sağlıyor.

Teams'te mevcut, Zoom ve Google Meet entegrasyonu ise henüz yok

Çeviriler, video görüşmelerde altyazı olarak görüntüleniyor. Bu özellik kullanıcıların sesli çevirilerle daha hızlı ve verimli bir deneyim yaşamalarını amaçlıyor. DeepL Voice, sesli çıktıların henüz sunulmadığı ve API desteğinin bulunmadığı bir aşamada hizmet veriyor. Ancak şirket, gelecekte sesli çevirilerin daha geniş kullanım alanlarına taşınacağını belirtiyor. Şu an için çeviriler yalnızca metin olarak sağlanabiliyor.

Teknoloji ve entegrasyon konusunda ise sınırlı seçenekler mevcut. Bu özellik şu an sadece Teams platformu üzerinden kullanılabiliyor, ancak Zoom ve Google Meet gibi servislerde henüz desteklenmiyor.