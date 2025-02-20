Delta Force Black Hawk Down’un co-op kampanya modu için alınan yeni karar netleşti. Başlangıçta ücretli olması planlanan mod ücretsiz oldu.

Team Jade tarafından geliştirilen ve TiMi Studio Group’un yayıncılığını üstlendiği Delta Force serisiyle ilgili önemli bir karar alındı. Başlangıçta ücretli olarak sunulması planlanan Black Hawk Down (co-op) kampanyası, yapılan değişiklikle birlikte ücretsiz oynanabilir hale getirildi.

Delta Force serisinin Black Hawk Down (co-op) campaingn modu için alınan yeni karar netleşti. Başlangıçta ücretli olarak sunulması planlanan mod, yapılan değişiklikle birlikte ücretsiz olarak oynanabilecek. İşte kararın detayları ve çıkış süreciyle ilgili bilgiler...

21 Şubat’ta başlayacak

Delta Force Black Hawk Down’un iş birliği kampanyası, 21 Şubat’ta oyuncuların erişimine açılacak. Oyun Türkiye saatiyle 06.00'da (GMT 03.00) yayımlanacak. Ancak çıkış saatleri bölgelere göre değişiklik gösterebileceği için oyuncuların güncellemeleri kontrol etmeleri önerildi.

Oyuncular, oyunda ABD Özel Kuvvetleri’ne bağlı bir askeri yöneterek yedi farklı görevi tamamlamaya çalışacak. Görevler tek başına da oynanabilecek ancak geliştiriciler, daha iyi bir deneyim için dört kişilik bir ekip oluşturulmasını önerdi. Alınan kararla birlikte iş birliği modu ücretsiz olarak sunulacak ve oyuncular, birlikte mücadele ederek zorlu çatışmalara katılabilecek. Kampanya boyunca oyuncular, ekip çalışması ve stratejinin kritik olduğu zorlu çatışmalarda yer alacak.