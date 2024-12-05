Çok beklenen FPS oyun Delta Force'un küresel açık betası yayımlandı. Oyuna, şu anda Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde erişmek mümkün.

Team Jade tarafından geliştirilen FPS türündeki nişancı türündeki çok oyunculu Delta Force, son zamanların en çok beklenen oyunlarındandı. Efsane seriyi geri döndüren yapım, Call of Duty ve Battlefield gibi oyunlara rakip olmayı amaçlıyordu. Bir süredir de alfa testlerindeydi.

Şimdi ise herkesin beklediği gün geldi çattı. Delta Force’un küresel PC açık betası, ya da bir diğer deyişle erken erişim versiyonu resmen piyasaya sürüldü.

Tamamen ücretsiz bir şekilde Delta Force’u deneyimleyebilirsiniz

Küresel açık beta, bugün itibarıyla PC kullanıcıları için çıkış yaptı. Oyunun tamamen ücretsiz bir şekilde denenebildiğini de eklemek gerekiyor. Oyuna Steam üzerinden erişim sağlamak için buradaki bağlantıya tıklamak gerekiyor. Beta olduğu için oyunda bazı hatalarla karşılaşmanızın olası olduğunu belirtelim.

Delta Force’un çıkışı yalnızca PC için olmayacak. Oyun, 2025’in ilk çeyreğinde konsollar ve mobil için de gelecek. Ancak onlar için kesin bir tarih yok.

Delta Force nasıl bir oyun?

Delta Force, ikonik seriyi geri döndürüyor. İlk olarak Hawk Ops ismiyle tanıtılmıştı ancak sonradan sadece Delta Force bırakıldı. Bu yapım, taktiksel nişancı türüne giren takım arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz multiplayer bir FPS oyunu.

Harp, operasyonlar ve Black Hawk Dawn olmak üzere her biri farklı deneyim sunacak 3 oyun moduyla geleceğini de ekleyelim. Harp, 32’ye 32 olmak üzere 64 kişilik bir PvP savaşı sunuyor. Operasyonlar ise düşman hatları gerisine konuşlandığımuz, değerli eşyaları aradığımız ve rakip oyuncuları alt ettiğimiz bir mod. Black Hawk Dawn ise 2001’de çıkan ikonik filmden ilham alıyor.

Delta Force sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300

Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300 Bellek: 12 GB

12 GB Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380

NVIDIA Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380 Depolama: 50 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x

Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x Bellek: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580

NVIDIA Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580 Depolama: 50 GB

Delta Force fragmanı