Kaliforniya'nın yeni yasasıyla Steam, dijital ürünlerin yalnızca lisansının satın alındığını bildiren bir uyarı ekledi.

Steam, artık oyunculara oyunu değil, oynama hakkını satın aldıklarını belirten bir uyarı ekledi. Şirket, gelecek yıl yürürlüğe girecek olan yeni bir Kaliforniya yasasının önüne geçmek için alışveriş sepetinde dijital ürünlerin sadece lisans satın alındığını belirten bir bildirim ekledi.

Dijital satın alımlar, bir oyunun kalıcı sahibi olmayı sağlamamakta; kullanıcılar aslında kullanım hakkı ya da lisans satın almaktadır. Bu durumu net bir şekilde ifade etmek amacıyla, Steam artık dijital ürünler satın alındığında kullanıcıların yalnızca bir lisans edindiğini açıkça belirtiyor. Steam'in alışveriş sepetine eklediği bu yeni uyarıyı ise kullanıcılar ödeme yapmadan hemen önce görülebiliyor olacak.

Kaliforniya, dijital içerik lisansını zorunlu kılıyor

Geçtiğimiz ay Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, dijital pazarların müşterilere yalnızca medyaya erişim lisansı sunduklarında bunu açık bir şekilde belirtmelerini zorunlu kılan AB 2426 yasasını imzaladı.

Yasa yalnızca online mağazalardan satın alınan video oyunları, müzik, filmler, TV şovları veya e-kitapların dijital kopyaları için geçerli olacak. Uyum sağlamayan şirketler para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Dijital içerik lisanslamasındaki bu netlik kullanıcıların haklarını da daha iyi anlamalarına ve beklentilerini yönetmelerine yardımcı olacaktır.