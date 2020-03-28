Koronavirüs salgını, sinema sektörüne de sıçradı. İlk olarak William Shakespeare tarafından yazılan ve başrölünde Denzel Washington ve Frances McDormand’in oynadığı Macbeth’in çekimleri durduruldu.

Koronavirüs salgını koşullarının yol açtığı aksama ve gecikme film yapım dünyasını etkilemeye devam ediyor. Macbeth'in Denzel Washington ve Frances McDormand'ın başrolde oynayacağı uyarlaması, koronavirüs salgınının yol açtığı güvenlik endişeleri nedeniyle durduruldu. Macbeth, Joel Coen tarafından yazılan ve yönetilen ve William Shakespeare'in aynı adlı trajedisine dayanan yeni bir film… Ayrıca film, Coen kardeşlerden birinin diğeri olmadan üzerinde çalışacağı ilk yapım olacak.

Macbeth’in çekimlerine koronavirüs engeli:

Devam eden halk sağlığı durumu, Hollywood’un durmasına ve yüksek profilli yapımların ertelenmesine yol açtı. Çeşitli prodüksiyonlar ve çekimler, başka bir tarihte devam edilmek üzere duraklatıldı. Adını sürekli büyüyen listeye ekleyen en son film Macbeth’e, film dağıtım ve yapım şirketi A24'ün güvenlik endişeleri nedeniyle ara verildi. Film için Los Angeles'ta çekimler başlayacaktı.

Filmde Denzel Washington Lord Macbeth’i, Frances McDormand’i ise Lady Macbeth’i canlandırıyor. Washington ve McDormand’in yanı sıra, Brendan Gleeson, Corey Hawkins, Moses Ingram, Harry Melling gibi isimler de filmde yer alıyor. Belki de bilmeyenler için, Bard'ın Macbeth hikayesi, bir üçlü cadı tarafından İskoçya kralı olmanın kaderi olduğuna ikna olan bir İskoç lordunu takip ediyor. Tehlikeli hırslı karısının yardımıyla Macbeth, tacı ele geçirmek ve kral olarak haklı yeri olduğuna inandığını iddia etmek için aşırıya ve şiddete kaçıyor.

Macbeth, William Shakespeare'in en kısası olmasının yanında en önemli trajedilerinden biri ve tüm dünyadaki hem profesyonel hem de amatör tiyatrolar tarafından sıkça sahneye konuluyor. Oyunun, bir kısmı Raphael Holinshed'in ve İskoç filozof Hector Boece'nin İskoç Kralı Mac Bethad (Macbeth) hakkında yazdıklarına dayanıyor. Macbeth'in hikayesi, genellikle güç düşkünlüğü ve arkadaşlara ihanet konularında örnek bir hikâye olarak gösteriliyor.