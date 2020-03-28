Rusya’dan Müjde: Koronavirüs İlacı Geliştirdik

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün yeni vakalar ve can kayıplarıyla gündeme geliyor. Dünya çapında pek çok sağlık kuruluşu virüsü yenecek ilaçlar geliştirmek için canla başla çalışıyor.

Görüldüğü ilk günden bu yana binlerce kişiyi enfekte eden ve dünya çapında 28 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını gittikçe büyüyor. Birçok sağlık kuruluşu ve bilim insanları virüsün yayılmasını durdurabilmek için günlerdir yeni ilaçlar üzerinde çalışıyor. Herkesin gözü kulağı virüs hakkında gelecek yeni haberlerde iken Rusya’dan umut vadeden bir açıklama geldi.

İlaç sonunda geliştirildi

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) tarafından bugün yapılan yeni bir açıklamaya göre koronavirüse çare olabilecek bir ilaç sonunda geliştirildi. Dünyayı kasıp kavuran virüse karşı iyi ve umutlu bir gelişme olarak nitelendirilen bu yeni bilgi büyük ilgiyle karşılandı. Ajansa bağlı olan basın dairesinden yapılan duyuruda Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’nın koronavirüsü tedavi etmek için daha önce sıtma hastalığına karşı kullanılan Meflokin isimli ilaçtan yararlanıldığı söylendi. Bilgiye göre Meflokin bazlı bu yeni ilaç koronavirüs vakalarında etkili olabilecek.

Ajans konuyla ilgili yaptığı detaylı açıklamada, “Rusya FMBA’ya ait ‘Farmzashchita’ Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi” sözlerini kullandı.

Tedavi kılavuzuna eklensin

Yapılan çalışmaların Rusya Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tedavi kıvavuzuna eklenmesi önerildi. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı Başkanı Veronika Skvortsova, “İlaç yüksek seçicilikle koronavirüsün hücre kültürlerindeki sitopatik etkisini bloke eder ve replikasyonunu yani kopya edilmesini önler, Meflokin’in immünsüpresif etkisi ise virüsün neden olduğu yangısal tepkisinin aktivasyonunu önler. Makrolid antibiyotik ve sentetik penisilinlerin eklenmesi sadece ikincil bakteriyel-viral bir sendromun oluşumunu önlemekle kalmayıp, aynı zamanda kan plazması ve akciğerlerdeki antiviral maddelerin konsantrasyonunun arttırılmasını sağlar. Bu, değişen ağırlıktaki koronavirüs enfeksiyonu olan hastalar için etkili bir tedavi sağlayacak.” ifadeleriyle konuya netlik getirdi. İlaç hakkında yeni gelişmeler ise merakla bekleniyor.