Uzun zamandır beklenen güncelleme sonunda yayınlandı. Desteklenen tüm bilgisayarlar ücretsiz olarak Windows 11’e geçebilir. Peki ya bilgisayarınız Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa? Microsoft tarafından önerilmiyor ancak desteklenmeyen bilgisayarlara da Windows 11 yüklemek mümkün.

Öncelikle dikkat etmeniz gereken bir uyarıyla başlayalım. Microsoft mühendisleri, Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılayamayan bilgisayarlara bu yeni versiyonunun yüklenmemesi konusunda kesin bir dille uyarıyorlar. Pek çok sistem sorununa davetiye çıkaracağı gibi ilerleyen zamanlarda bu tür bilgisayarlara verilen güvenlik desteği de kesilecek. Bu nedenle Ekim 2025’e kadar destek alacak Windows 10’u kullanmaya devam edin.

Uyarılara kulak asmıyor ve ne olacaksa olsun diyorsanız desteklenmeyen bilgisayarlara da Windows 11 yükleme yöntemleri bulunuyor. Bilgisayarınızın Windows 11 desteklenmemesinin pek çok farklı nedeni olabilir. Buradan PC Sistem Durumu Denetimi Uygulamasını indirin ve sorunu görün. Daha sonra aşağıdaki yöntemleri izleyerek bu sorunu ortadan kaldırmayı deneyebilirsiniz.

Desteklenmeyen bilgisayarlara Windows 11 kurma yöntemleri:

Bilgisayarınıza TPM 2.0 etkinleştirmesi yapın.

Güvenli önyüklemeyi etkinleştirin.

UEFI onarımı yapın.

Windows Kayıt Defteri’ni değiştirin.

Bilgisayarınıza TPM 2.0 etkinleştirmesi yapın:

Trusted Platform Module, kısaca TPM; Windows 11 için gerekli sistem özelliklerinden bir tanesidir. Ancak her bilgisayarda bulunmayabilir ya da bulunsa bile önceki sürüm olan TPM 1.2 yüklü olabilir. Bilgisayarınızda TPM yüklü olup olmadığını marka ve model araması yaparak öğrenebilirsiniz.

TPM 2.0 etkinleştirmesi için bilgisayarınızın UEFI firmware ayarlarını açmalısınız. UEFI firmware ayarları sayfasının açılması da marka ve modele göre değişen yöntemlere sahiptir. Üretici firmalar. TPM 2.0 güncellemesi yayınlarlar. Yani TPM sorunu nedeniyle Windows 11 yükleyemiyorsanız biraz araştırma yaparak TPM 2.0 etkinleştirmesi yapmalısınız.

Güvenli önyüklemeyi etkinleştirin:

Açıklama bölümünde bağlantısını verdiğimiz PC Sistem Durumu Denetimi Uygulamasının bilgisayarınıza desteklenmiyor yanıtı vermesinin bir nedeni de bilgisayarınızda güvenli önyüklemenin etkin olmamasıdır. Etkin güvenli önyükleme de Windows 11 için gerekli sistem özelliklerinden biridir.

Linux ve diğer Linux dağıtımlarını yüklemek için güvenli önyükleme kapatılmış olabilir. Güvenli önyükleme etkinleştirme işlemini de yine UEFI firmware ayarları sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Etkinleştirme işlemi sonrası PC Sistem Durumu Denetimi Uygulamasını yeniden çalıştırarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

UEFI onarımı yapın:

UEFI, bilgisayar sistemine müdahale edebileceğiniz BIOS benzeri bir arayüzdür. Windows 11 için UEFI gereklidir. Eğer bilgisayarınızda UEFI değil de BIOS varsa buradaki bağlantı üzerinden Microsoft MBR2GPT.EXE aracını indirerek sürücünüzü GPT formatına dönüştürebilir yani UEFI onarımı yapabilirsiniz.

Eğer yaşadığınız tek sorun UEFI kaynaklıysa sürücü güncellemeleri yerine sisteminizi tamamen silerek Windows 11’i buradaki bağlantı üzerinden oluşturabileceğiniz bir yükleme medyası ile kurun. Kurulum sırasında UEFI moduna nasıl geçeceğinizi öğrenmek için bilgisayarınızın marka ve modeli ile arama yapmalısınız.

Windows Kayıt Defteri’ni değiştirin:

Adım #1: Windows Kayıt Defteri’ni açın.

Windows Kayıt Defteri’ni açın. Adım #2: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup adresine gidin.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup adresine gidin. Adım #3: 32 Bit değerinde yeni bir DWORD oluşturun.

32 Bit değerinde yeni bir DWORD oluşturun. Adım #4: DWORD adını AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU olarak kaydedin.

DWORD adını AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU olarak kaydedin. Adım #5: Dosyaya çift tıklayın ve değerini 1 olarak girin.

Dosyaya çift tıklayın ve değerini 1 olarak girin. Adım #6: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Adım #7: İşlem tamam.

Bilgisayarınızın Windows 11 desteklememe nedeni yetersiz CPU ya da TPM etkinleştirme sorunuysa Windows Kayıt Defteri üzerinde birkaç değişiklik yapmanız gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda TPM hiç yoksa bu değişiklik bile Windows 11 yüklemenizi sağlamaz. Bilgisayarınızda en azından TPM 1.2 yüklü olması gerekiyor.

Tüm bunlara rağmen Windows 11 yükleyemediyseniz:

Anlattığımız yöntemlere bakacak olursanız bilgisayarınızda Windows 11 desteği olmamasının ana nedenleri TPM olmaması, UEFI olmaması ve CPU sorunudur. Bu yöntemleri uygulayarak var olan sorunlardan bir kısmını düzeltmeniz mümkün. Ancak hiç TPM olmaması gibi sorunları aşmak mümkün değil.

Her şeye rağmen en eski bilgisayarlara bile bir şekilde Windows 11 yükleme yöntemleri olduğundan bahsediliyor. Ancak bu durumdaki bir bilgisayara Windows 11 yüklerseniz çalışmaz. Çalışmamakla kalmaz, farklı sorunlar da meydana getirebilir. Windows 10, 25 Ekim 2025 tarihine kadar destekleniyor. Windows 11 pek de matah bir versiyon değil, bu nedenle Windows 10’nun keyfini çıkarmaya devam edin.

Sistem gereksinimlerini karşılamayan, Windows 11 desteği olmayan bilgisayarlara nasıl Windows 11 kurulur sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerden bahsettik. Desteklenmeyen bilgisayarlara Windows 11 kurmak için uyguladığınız farklı yöntemler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.