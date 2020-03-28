Dev Bir Asteroid, Nisanda Dünya'nın Yakınından Geçecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından takip edilen bir asteroid, önümüzdeki ay Dünya’nın yakınından geçecek. 3 kilometre genişliğindeki asteroid, 2020 yılında Dünya’nın yakınından geçecek en büyük asteroid olacak.

Dünyamız, Nisan ayında kozmik bir “misafir” tarafından ziyaret edilecek. 1998 OR2 isimli asteroid, gezegenimizin yaklaşık 6,5 milyon kilometre yakınından geçecek. Asteroid, 3 kilometrelik genişliğin bakımından bu yıl içinde Dünya’nın yakınından geçecek olan en büyük gökcismi unvanına sahip olacak.

Temmuz 1998'den bu yana araştırmacılar tarafından bilinen bu devasa cisim, astronomlara NASA'nın daha önce “potansiyel olarak tehlikeli” olarak adlandırdığı bir nesneyi araştırma şansı sunuyor, çünkü bu tür asteroidler, zaman zaman Dünya'nın yörüngesinin yakınından geçiyorlar ve olası bir çarpma durumunda ciddi hasara neden olacak kadar büyüklüğe sahipler.

1998 OR2, Dünya'nın yakınından geçecek:

Bununla birlikte, bilim insanları onlarca yıldır 1998 OR2'nin acil bir tehdit oluşturmadığını biliyorlar. Uzmanlar, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından kaydedilen bir veritabanına göre, 1998 OR2’nin Dünya’ya en yakın yaklaşımının 16 Nisan 2079'da gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Diğer taraftan, 1998 OR2'nin Güneş etrafındaki bir turunu tamamlamak için 3 yıl 8 aya ihtiyacı var.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, bugüne kadar Dünya’nın yaklaşık 48 milyon kilometre yakınına gelme potansiyeline sahip, aralarında asteroidler ve kuyruklu yıldızların olduğu 20 binden fazla Yakın Dünya Nesnesi (NEO) tanımladı. Ajans, NEO tespiti için kapasitesini artırmayı sürdürüyor.

Şu anda devam eden bir görev olan OSIRIS-REx, 2023'te asteroit Bennu'nun bir örneğini Dünya’ya getirecek. Diğer özelliklerin yanı sıra, bir NEO’nun büyüklüğü, kütlesi ve kompozisyonunu keşfetmek, bilim insanlarının, eğer bir cisim Dünya’ya yaklaşma durumunda ise, onu Dünya'ya yaklaştığı yoldan saptırmak için gereken enerji miktarını hesaplamasına yardımcı olabilir.