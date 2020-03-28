ABD Uzay Kuvvetleri'nin İlk Roketi Atlas V Fırlatıldı

ABD Uzay Kuvvetleri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ilk roketlerinin haberleşme uydularıyla birlikte fırlatıldığını belirtti. Florida'da yapılan fırlatma işlemi koronavirüs salgınına rağmen başarıyla gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylamış ve ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı resmen hayata geçirilmişti. Bu kurumun resmi Twitter hesabından kısa süre önce yapılan açıklamada, haberleşme uydularını taşıyan bir roketin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldığı belirtildi.

Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü, uzay kumsalı olarak da biliniyor ve birçok roket ile uzay mekiği bu bölgeden fırlatılıyor. ABD Uzay Kuvvetleri'nin Atlas V adı verilen bu roketi de yine bu bölgeden fırlatıldı.

Atlas V, 6 tondan fazla yükle uzaya fırlatıldı:

Kaliforniya'daki Uzay ve Füze Sistemleri Merkezi Şefi General John F. Thompson, bu roketin koronavirüs salgını olmasına rağmen toplam ağırlıkları 6 bin 168 kilograma tekabül eden uydularla birlikte uzaya gönderildiğini açıkladı. John F. Thompson'ın da belirttiği gibi roketin virüse rağmen fırlatılması uzay meraklılarını da şaşırttı.

Bu noktada NASA, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çoğu projesini bir süreliğine askıya almıştı. Dünyanın önde gelen uzay ajanslarından biri bu durumdayken ABD Uzay Kuvvetleri'nin projelerini uygulamaya devam etmesi de bu yüzden insanları şaşırtmış durumda.

NASA tarafından dün yapılan açıklamada, uzay ajansının bir süredir takip ettiği bir asteroidin gezegenimize en yakın geçişini Türkiye saati ile bugün 21.00'da yapacağını bildirildi. Dünya'ya 3,57 milyon kilometre uzaklıktan geçiş yapacak olan uzay kayası, gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Yani endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için bu bağlantıda yer alan haberimize göz atabilirsiniz.