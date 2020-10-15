Dexter, 7 Senelik Aranın Ardından Yeni Sezonuyla Geliyor

Showtime’ın karizmatik seri katil dizisi Dexter, 2021’de 9. Sezonuyla birlikte yeniden izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrolünde yeniden Michael C. Hall yer alıyor.

Showtime’ın sevilen seri katil drama dizisi Dexter, son bir korku seansı için geri dönüyor. Showtime, çarşamba günü Michael C. Hall liderliğinde Dexter’ın 2021 sonbaharında gelecek 10 bölümlük bir sezonla yeniden karşımıza çıkacağını duyurdu.

En son 22 Eylül 2013’te 8. sezonuyla final yapan Dexter, aradan geçen 7 senenin ardından 9. sezonuyla izleyicilerin yeniden karşısına çıkacak. Üstelik dizinin karizmatik Dexter’ı Michael C. Hall da yeni sezonda karşımızda olacak. Hall’un dışında dizinin yapımcısı Clyde Philips de yeni sezonda iş başında bulunacak.

Showtime yöneticisi Gary Levine, basına yaptığı açıklamada “Dexter, hem milyonlarca hayrana sahip hem de Showtime için çok özel bir dizi” dedi. “Bu benzersiz karakteri, orijinal diziye layık olan bir yaklaşım bulabilirsek tekrar ziyaret ederdik” diyen Levine, “Clyde Philips ve Michael C. Hall’un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon ne zaman gelecek?

Showtime’dan yapılan açıklamaya göre milyonlarca hayrana sahip popüler dizi Dexter, 2021 yılının başlarında çekilecek ve aynı yılın sonbahar döneminde ise yayınlanmaya başlayacak. Elbette pandemi süreci dizinin çıkışını aksatabilir, ancak yine de Dexter’ın resmi olarak yeni sezonla geleceğini görmek güzel.

Peki sizler Dexter’ın yeniden çekilmesinden memnun kaldınız mı? Sizce yeni sezon beklentileri karşılayacak mı, yoksa bir hayal kırıklığı mı yaşatacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.